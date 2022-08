Ztrácí seriál ZOO diváky? Burešová nechce zpět, Urban už netočí a placené předpremiéry nebudou

Ti, kteří se nemohli dočkat, jak se bude vztah Viky a soudce Petra vyvíjet, si o prázdninách díly předplatili. Už dávno tak věděli, že si Petr Markétu nevezme, že ta přichystá pomstu nebo že se ze seriálu vytratí Mína, kterou hraje Natálka Halouzková, aby mohla přijmout hlavní roli v nově připravovaném seriálu Dobré zprávy.

Předpremiéry nebudou!

FTV Prima teď ale přiznala, že ti, kteří jsou napřed, si budou muset chvíli počkat. Nové díly, za které diváci na jejich portálu, mohou zaplatit a vidět je dříve než ostatní, totiž nebudou. V úterý tak mohli diváci vidět 44. díl s názvem Svatba s překvapením a do 51. dílu předpremiéry nebudou. A diváci jsou naštvaní!

Jsou totiž netrpěliví, jak budou zápletky pokračovat. Tím spíše, pokud teď Robert Urban přiznal, že se do seriálu po prázdninách nevrací a nemá už domluvené další natáčecí dny. Co bude tak s dějovou linkou Evy Burešové, coby Viky a soudce Petra? Když je těhotná, zapře mu své dítě? Kdy se do vůbec dozví?

Ubývají seriálu diváci?

Poslední dobou seriál působí, že je až nepřirozeně natahován, jen aby byl čas dotočit Dobré zprávy, který ho v hlavním vysílacím čase pravděpodobně nahradí. Prima už spustila její nový seriál Pálava - život zalitý sluncem, který má být na stejný námět jako seriál Vinaři, který byl pro televizi jedním z nejúspěšnějších. Po prvních dílech ho ale diváci cupují jako levnou reklamu na snobské Pražáky, navíc ho poškozuje milostná kauza herečky Denisy Nesvačilové a scénaristy Petra Kolečka.

Uvidíme, nakolik se novým seriálům povede a na kolik bude chtít Prima udržet seriál ZOO. Nejdřív však Eva Burešová tvrdila, že ze seriálu úplně nezmizí, teď to vypadá, že se nevrátí vůbec. Neubývají tak ZOO diváci, když do něj Burešová nechce zpět?

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

