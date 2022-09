Monika Bagárová: Na výchovu malé Ruminky není sama. Z Prahy prchá, nový dům bude u Brna

Vypadá to, že rozchod zpěvačky s Muradovem je nyní už definitivní. "Chtěla bych vám oznámit, že spolu s Machem nežijeme. Dali jsme tomu šanci jako rodiče, bohužel nám už společný život nedělá radost. Jsme lidé, máme city, věříme, doufáme, děláme chyby... S Ruminkou se stěhujeme do nového domečku, znamená to pro nás nový začátek spolu s mojí rodinou," uvedla zpěvačka tehdy na svém Instagramu.

Se svým sousedem, zpěvákem Janem Bendigem, toho tak už moc nezažije. Z vísky za Prahou totiž prchá.

Po rozchodu začala herečka trávit více času s její rodinou na Moravě, aby mohla malá Ruminka vyrůstat obklopená svými blízkými.

Monika Bagárová dávala vždy najevo, jak je pro ni rodina důležitá, rozchod s jejím bývalým partnerem a otcem jejího dítěte pro ni tedy rozhodně nebyl lehký. S výchovou dcery jí nyní pomáhá i její otec a dědeček holčičky Josef Bagár. Svědčí o tom dojemný snímek, který herečka sdílela na svém Instagramu. Její fanoušci tak mohli vidět, jak skvělý má její otec vztah se svou vnučkou.

Monika svým rodičům poděkovala za jejich výchovu

V popisku příspěvku mladá maminka poděkovala svým rodičům za všechno, co pro ni a její malou dcerku dělají. „Nejlepší táta a dědeček na světě. Mami a tati, děkuji vám za vše, “ napsala pod snímek, který dojal její fanoušky.

„Tohle je na světě nejdůležitější, ne peníze, tohle je bohatství,“ objevilo se v prostoru pro komentáře.

„Takový dědeček a babička pro všechny děti na světě!“ napsala pod příspěvek jedna z fanynek.

Monika dokonce plánuje se za rodinou na Moravu přestěhovat, aktuálně pro sebe a dceru staví u Brna nový dům, kde se budou brzy moci zabydlet.

Zdroj: iDNES, Instagram

