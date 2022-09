Slavný herec (24) byl odsouzen za vraždu matky. Hrůzný čin detailně popsal

Ryan Grantham (24) byl za vraždu matky Barbary Waite v roce 2020 odsouzen k doživotí, rozsudek padl tuto středu u nejvyššího soudu Britské Kolumbie ve Vancouveru. Přiznal se ke spáchání vraždy druhého stupně, ale také k tomu, jaké další trestné činy plánoval.

Vražda matky

Poté, co vraždu spáchal, natočil místo činu včetně bezvládného těla své matky na svou Go-Pro kameru. Na videu řekl následující: „Střelil jsem ji zezadu do hlavy. Za chvíli by věděla, že jsem to já.“

Ke svému činu se ale hned nepřiznal. Poté, co zabil svou matku, strávil několik hodin kouřením marihuany a popíjením piva. Nakonec se pod vlivem drog a alkoholu vydal na misi, jejíž cílem byla vražda kanadského premiéra Justina Trudeaua.

K rezidenci premiéra vyrazil s 12 Molotovovými koktejly, třemi zbraněmi a střelivem, nezapomněl si sbalit ani výbavu pro kempování.

Nakonec ale auto otočil a zastavil se na policejní stanici v kanadském Vancouveru, kde se k vraždě přiznal.

Zabití Justina Trudeaua nebylo jediným trestným činem, který mladík plánoval. Mimo jiné totiž uvažoval také o tom, že ublíží studentům na univerzitě Simona Frasera, kde studoval, nebo spáchá akt masového násilí na mostě ve Vancouveru. Ani k jednomu z těchto dvou trestných činů ale naštěstí nedošlo.

Ryan Grantham trpěl klinickou depresí

Mladík měl údajně již nějakou dobu před vraždou nutkání spáchat násilí, svou matku, která tou dobou bojovala s rakovinou, údajně střelil do hlavy jen kvůli tomu, aby ji ušetřil před tím, co se chystal spáchat.

Grantham měl údajně duševní potíže a týdny předtím, než se vraždy dopustil, na internetu sledoval záběry zobrazující násilí. Ve vězení se mu dostalo potřebné psychické podpory a zdá se, že se jeho mentální stav postupně zlepšuje.

Právníci mladíka během soudního procesu uvedli, že bojoval s depresí a úzkostmi, což ovlivnilo jeho chování.

Ryan Grantham nebude mít prvních 14 let svého doživotního trestu nárok na podmínečné propuštění.

Zdroj: People, BBC, CBC

