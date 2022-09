Jak dnes vypadá "Stiflerova máma" ze slavné komedie

Jennifer Coolidge se nedávno dostala do středu zájmu médií na předávání cen Emmy. Získala ocenění za vedlejší roli ve snímku Bílý lotus a na slavnostním galavečeru se jí stal menší trapas. Předávání ceny totiž nešlo tak úplně podle plánu. Herečka vystoupila na pódium, přijala ocenění a vrhla se na svou děkovnou řeč. Ta se jí ale příliš nevydařila, přetahovala.

Proslov herečky zkrátka podle vedení akce trval moc dlouho. Tvůrčí tým galavečera se jí tak v jeden moment pokoušel naznačit, že je načase z pódia odejít, a dal pokyn ke spuštění hudby. Jennifer Coolidge moc dobře věděla, co to znamená, a začala panikařit, rychle vykřikovala jména lidí, kterým chtěla na pódiu ještě poděkovat a několikrát prosila o to, aby jí dali ještě chvilku času.

„Počkejte! Tohle je událost, která se děje jen jednou za život,“ řekla na pódiu herečka. Několika minut navíc se jí ale nedostalo, hudba v pozadí začala zesilovat a DJ pustil rytmickou píseň Hit the Road Jack. To ale herečku nerozhodilo a začala na pódiu tančit.

Bude další galavečer moderovat Jennifer?

Některé diváky celá situace neuvěřitelně rozčílila a dali to najevo na sociálních sítích. „Mluvím za celé Spojené státy, když řeknu, že chceme míň předem připraveným vtípků od moderátorů Emmy a víc Jennifer Coolidge,“ napsal jeden z nich.

„Já nevím, jak to na takových akcích funguje, ale kdo si může dovolit vyhnat Jennifer Coolidge z pódia?“ ptala se rozhořčená fanynka.

„To je hrozné, nechte ji mluvit! Ty producenty by měli za tuhle nehoráznost zavřít,“ objevilo se na sociální síti. Objevily se ale i návrhy, že by další galavečer k příležitosti předávání cen Emmy měla moderovat právě Jennifer.

Zdroj: CNN

