Seriál ZOO: Víme, kdo nahradí v baru Lady X! Bude se jmenovat Lady Y a hrát ji bude tahle herečka

To, o čem se dlouho spekulovalo, je konečně venku. Odchod Evy Burešové posílá do popředí dějovou linku Michaely Pecháčkové, která se tak vesele potuluje mezi hezounkem Albertem, kterého hraje novopečený otec David Gránský, a tajemným Haďákem, kterého hraje Šimon Bilina. Eva Burešová, jejíž postava se v posledních dílech chová jako nepochopitelný individualista, který nikoho nepotřebuje, už bude pomalu mizet.

Burešová si užívá rodiny

Důvod to má jednoduchý. Její představitelka Eva Burešová nedávno porodila svého druhého syna Tristana Williama Forejta, a tak jsou jejím hlavním zájmem momentálně mateřské povinnosti. Zda ji přeci jen nepřemohou ambice a nevrátí se brzy do práce, to brzy uvidíme.

Jelikož ale po porodu prvního syna Nathaniela se po rozchodu s tehdejším partnerem Michalem Krásným musela vrátit do práce velmi brzy, bude si teď pravděpodobně užívat hřejivou náruč partnera Přemka Forejta, který má práce dost, a tak se o ně finančně postará. Dvojice navíc v minulosti koupila dům u Benešova, kde budují své rodinné zázemí. Komu by se z téhle pohádky chtělo honem honem na plac?

Diváci si Pecháčkovou oblíbili

To samozřejmě nevadí osmnáctileté Michaele Pecháčkové, kterou seriál ZOO vystřelil mezi přední celebrity českého rybníčku, a navíc dostává stále větší herecký prostor. Je na ní vidět nesmírné zlepšení. Pokud si pustíte první díly, uvidíte nejistou mladou holku, která zpracovává jednu ze svých prvních velkých hereckých příležitostí. O pár desítek dílů dále už je z ní velmi dobrá herečka, která svou postavu přiblížila nejednomu divákovi.

A příležitosti dostává dál. Jednou z posledních je záměr scenáristů nahradit tajemnou Lady X, kterou ztvárnila Eva Burešová, novou Lady Y, kterou si zahraje právě Pecháčková. A není to žádný záměr, už dávno nahrála nové písně. „Domluva zněla, že vše se musí nahrát, než Evě začne mateřská, a tak se i stalo. Posledních patnáct songů už ale obstará Míša Pecháčková. Musím říct, že do studia přišla naprosto připravená, všechno uměla a byla radost s ní pracovat,“ prozrazuje muzikant Noid Bárta, kterého diváci vídají jako pianistu na konci dílů.

Na sociálních sítích sice proti zpívající Pecháčkové diváci překvapivě nic nemají, její pojmenování jim ale přijde podivné. I na to si ale nakonec nejspíš zvyknou. Pro Míšu jde tak o další velkou příležitost na televizních obrazovkách, kterou jistě využije na maximum, jak je jí podobné.

Zdroj: Instagram, seriál ZOO

KAM DÁL: Zákulisí seriálu ZOO: Viky jako symbol ženy, které se každý muž bojí. Je tak samostatná, až si nabije nos.