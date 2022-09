Zákulisí seriálu ZOO: Viky jako symbol ženy, které se každý muž bojí. Je tak samostatná, až si nabije nos

V úterním díle Viky zase o něco víc překvapila diváky, ačkoliv ti si mysleli, že už viděli všechno. Když už to vypadalo, že Petr na ni hladově kouká, vyhrkla, že randí s Mařenou. Šokovaní jsou všichni. Návod na to, jak se spolehlivě stát matkou samoživitelkou, když muži, jehož dítě pod srdcem nosíte, neřeknete, že bude otcem, najdete tak v seriálu ZOO naprosto spolehlivě.

Recept, jak se stát matkou samoživitelkou

Seriál ZOO je rodinný seriál, který se objevil na televizních obrazovkách letos v lednu.

Těžko říct, proč scenáristé minimálně několik dalších dílů zkrátka nedali Viky a soudce dohromady, protože to je nepochybně něco, na co diváci opravdu čekají. Stále to ale vypadá, že víc problémů už má jen Michaela Petřeková coby Markéta, která chystá na Petra pomstu za to ponížení, které jí přichystal. Viky s Petrem ztratili návod, jak si jen říct pravdu, natož vybudovat nehynoucí lásku.

Vrcholem snažení chůvy Viky je předstírání kolapsu, který zvládla hospodyně Ilonka, aby Petr mohl být s nastávající matkou svého dítěte chvíli o samotě. Jako by si tihle dva dospělí lidé nemohli sednout a říct si, zda spolu opravdu chtějí být, nebo nikoliv. Viki se tak snaží, až to vypadá, že si nabije nos a skončí sama. S výrazem, že jsou muži zlo společnosti a nikoho ve svém životě nepotřebuje, se nikam nedostane.

Nešťastná Tomicová na televizních obrazovkách

Pozorovat ale herce v těchto dílech je nesmírně zajímavé. Natáčet pro ně totiž v podmínkách, které jim byly dány, nemohlo být vůbec jednoduché. V každém díle je víc a víc vidět, že je Eva Burešová těhotná. Dnes už má porod za sebou a doma si s partnerem Přemkem Forejtem hýčkají malého Tristana. Nelze jí však upřít, že i během natáčení, ačkoliv se snaží bříško schovat, vypadá naprosto fantasticky a kdo by o jejím těhotenství nevěděl, lehce by ho přehlédl.

Mimo Burešovou je zájmem diváků Pavla Tomicová, představitelka Anežky, tiskového mluvčího všech zvířat v ZOO. Na televizních obrazovkách můžeme totiž vidět díly z doby, kdy ona sama pravděpodobně zjistila, že její život se bortí jako domeček z karet. Vzhledem k tomu, jaký skandál se provalil během léta, když si její – brzy bývalý – manžel Ondřej Malý pořídil dítě s mladší hereckou kolegyní Kristýnou Kociánovou, mohou už teď diváci ve vysílaných dílech číst smutek v očích Tomicové. Ta měla prý dokonce několikrát požádat o pauzu v natáčení, aby se dala dohromady. Nevěru svého manžela se totiž měla dozvědět o Vánocích, potom přišla zpráva o dítěti.

