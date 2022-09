Jak se natáčela kultovní komedie Discopříběh? Víme, co dnes dělá krásná potvora Eva

Většina exteriérů se natáčela v Plzni, některé scény poté na sídlišti v pražských Řepích a v Písku. Pro město Plzeň to byla obrovská reklama, i proto vycházeli tvůrcům maximálně vstříc. Právě Mariana Slováková se, narozdíl od Andyho Krause, který ztvárnil Cáfu, nevypořádala s češtinou, a tak musela být předabovaná. Pomohla ji herečka a dabérka Jana Mařasová.

Chlapi mrchy rádi, svěřila se herečka

Mariana Slováková, vdaná Konečná, dnes vzpomíná na natáčení jen v dobrém. Podle jejich slov to nikdo z mladých herců nebral jako práci, a to ani Hrušínský, který už tou dobou chodil na hereckou školu. I proto prý neměl tolik času na zkoušky a jistý Marek za něj četl texty. Láska z filmového plátna přerostla i do reality, podle Slovákové to ale bylo vše na platonické bázi, byť vzájemné sympatie nikdy nepopírala.

Ačkoliv se postava Evy nakonec ukázala jako mrcha, její představitelka měla vždy pozitivní ohlasy. „Brali mě za mrchu, ale myslím, že zrovna chlapi ty mrchy mají rádi,“ svěřila se. „Chlapi svým způsobem potřebují silné ženy, na druhé straně od takových utíkají a leknou se jich. Mám i takové zkušenosti.“

Mariana má v současné době firmu zabývající se vířivkami, saunami a bazény. Po natočení filmu kolem ní žádný humbuk nebyl. Odjela do Bratislavy a bylo ticho po pěšině. Později žila pět let ve Švýcarsku s místním byznysmenem. Ten chtěl ženu hlavně vedle sebe, a tak na nějaký čas zahodila Slováková ambice a procestovala s ním kus světa. Podle jejich slov je to jedním z důvodů, proč dnes v životě umí mít nadhled. Později se živila také jako úspěšná modelka.

Co dalšího jste nevěděl o filmu Discopříběh?

Kadeřnici Jitku, kterou hrála Jaroslava Stránská , se ve filmu nejdříve pokoušel sbalit Roman. Povedlo se mu to ale ve skutečnosti a dvojice spolu randila asi ještě čtyři roky po konci natáčení.

Pamatujete si scénu, při které sedí Rudolf Hrušínský nejml. na střeše přikrytý dekou a prší? Filmaři právě při této vytopili byt v posledním patře domu.

Karel Vochoč, který hraje mistra, jenž jednou ranou sejme učňům čepici, se premiéry filmu nedožil, podlehl infarktu.

Když se film natáčel, Hrušínský se ubytoval v plzeňském hotelu, kde strávil čtyři měsíce. Poprvé okusil noční život a začal pít, tehdy mu bylo 16 let. Nejvíce času trávil s Ladislavem Potměšilem, který mu poradil, že když už pije, má si vždy na večer vybrat jen jeden druh alkoholu. Toho se Hrušínský drží dodnes.

Zesnulý Roman Pikl, který hrál Romana přišel na konkurz původně kvůli hudbě. Když se dozvěděl, že už ji zastřešil Michal David, řekl režisérovi, že jde domů, protože nemá na konkurzu co pohledávat. Režiséra natolik oslovilo jeho přímé jednání, že ho do filmu i tak obsadil.

Hrušínského kadeřnice Jitka ve skutečnosti nestříhala. Ruce, které vidíme ve filmu, jsou profesionální kadeřnice. A to, ačkoliv Stránská na roli pečlivě trénovala.

Stránská na herecký konkurz původně vůbec nechtěla jít. Režisér ji ale zavolal osobně a přesvědčil ji.

Zdroj: CSFD.cz, iDNES.cz, Super.cz

