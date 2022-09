Pavla Tomicová ze seriálu ZOO: V nových dílech působí ztrhaně, ve skutečnosti je ale vítěz

Kauza Tomicové s Malým se provalila ve chvíli, kdy veřejnost začala spekulovat nad její zázračnou dietou, díky které zhubla a vypadá fantasticky. Záhy se ukázalo, že za úbytkem kilogramů bude možná více stres než změna stravy. Herečka se totiž zprávu o nevěře svého muže měla dozvědět už před Vánoci minulého roku. Nutno říct, že pokud Kociánová pár dní zpět povila Malému syna, dvojice rozhodně nezahálela. V seriálu Slunečná byly přitom dámy kolegyně.

Tomicová všechny překvapila

V televizi teď běží díly, ve kterých už je Tomicová nápadně hubenější a také, nutno říct, velmi ztrhaná. Natáčely se totiž pravděpodobně v době, kdy se herečka nešťastnou novinu dozvěděla. Dokonce se šuškalo, že z natáčení na pár týdnů odešla, aby si mohla pořádně odpočinout a vyrovnat se s nastalou situací.

Kdo by si ale myslel, že se doma choulí v koutě a přemýšlí, proč se to stalo zrovna jí, ten by byl na velkém omylu. Nejbližší Tomicové několika médiím potvrdili, že herečka má být s nastalou situací smířená a svému dlouholetému muži přeje jen štěstí v nové životní roli. Jako by se znova ukázala její povaha, ta, kterou přenáší i na televizní obrazovky. Silná, nezlomná žena, která se nebojí žádné situace.

Fanclub Malého odsoudil

Malému to však nedarovali fanoušci. V drtivé většině se staví na stranu Tomicové. Dokonce fanclub na sociální síti Facebook, který pro oba bývalé manžele spravuje tatáž osoba, dal jasně najevo, za kým stojí – na stránkách Malého přestal úplně publikovat. Nejde přitom o žádnou nahodilou skupinu, herečka je s tou svou v přímém kontaktu a často přes ni komunikuje se svými fanoušky. Naposled například ve chvíli, kdy se stala obětí podvodné reklamy přípravků na hubnutí.

Ačkoliv tak veřejnost teprve vstřebává, co se u této dvojice za poslední léto semlelo, manželé to mají už dávno vyřešené a emoce jsou mezi nimi uklidněné. Možná jim skutečně pomohlo držet svůj rozchod dál od médií a nejdříve si zpracovat celou situaci sami.

