Žižka se otáčí v hrobě. Komunální politici se svezli na reklamě velkofilmu. Co na to Jákl?

Politické reklamní plakáty před letošními komunálními volbami, které proběhnou v Česku 23. a 24. září, vypadají až na výjimky zcela běžně. Hlava, výkřik a název politického subjektu. Parta lidí z pražské čtvrti zvaná Patrioti pro Prahu 3 se rozhodla zaujmout voliče jinak a vybrala si k tomu vizuál k historické filmové sáze Jan Žižka. Tu začal Petr Jákl točit v září před čtyřmi lety a stála téměř půl miliardy korun. Premiéra filmu proběhla v českých kinech před několika dny a právě na masivní propagaci aktuálního hitu se svezlo i politické uskupení Patrioti pro Prahu 3.

Hra o Žižkov

Sponzorovaný příspěvek, který se na Facebooku zobrazuje zřejmě nejvíce lidem z hlavního města, ukazuje pět lidí v historických kostýmech. Mezi nimi je i jedna žena a hlavní pán uprostřed má pásku přes oko. Oproti originálnímu plakátu na velkofilm to jen za hlavami protagonistů z pražské čtvrti o něco méně hoří. Vizuál uvozuje slogan "Hra o Žižkov", který má Jáklovo dílo o českém husitovi zřejmě vtipně propojit s populárním televizním hitem Hra o trůny.

Patrioti pro Prahu 3 mají hned v prvním bodě svého programu napsáno: „Máme rádi Žižkov, Jarov i Vinohrady. Ctíme historii a genius loci území Prahy 3, ale nebráníme rozvoji, který je v zájmu místních obyvatel.“ Kromě zneužití populárních filmových odkazů se rozhodli jeho členové ohromit potenciální voliče třeba i přímou řečí od Karla Čapka, kterou měl podle jejich webu pronést v roce 1925: „Pro patriota je prioritou zlepšování a ochrana prostředí v nejbližším okolí. A od toho se vše odvíjí, měnit nejprve věci okolo sebe, které pomalu změní svět kolem nás.“

Všichni se do vizuálu nevešli

Politická parta ze Žižkova čítá devět kandidátů, avšak všichni se do Jáklova filmového vizuálu nevešli. Čtyři zůstali grafického zásahu do svých tváří ušetřeni a nejsou tak spojeni ani s dalším heslem, které uvozuje reklamní plakátek v příspěvku na facebookové zdi sdružení. „Hlasy Patriotům házejte a na množství nehleďte...“ řekl by Jan Žižka, 23. září 2022.“

Spojování s historickými postavami a jejich moudry není v reklamním prostoru nijak originální a leckdy může vyznít až bizarně. Zvlášť, pokud je jediným propojením mezi komunálními politiky a významnou historickou postavou pouhá teritoriální příslušnost.

Vyjádření producenta Petra Jákla

Čtidoma.cz samozřejmě zajímalo, zda je producent Petr Jákl s Patrioty pro Prahu 3 spojen nebo je jejich podporovatelem či jim jen dal k využití vizuálu pro reklamní politickou kampaň povolení. „Nevím o tom. Takže nemají povolení. Vyrojilo se plno takových plakátů, ale všechny byly jen jako zábava. Tohle asi myslí jako legraci, řekl bych...“ napsal pro Čtidoma.cz Jákl a potvrdil tak, že Patrioti pro Prahu 3 neměli ani tu slušnost, aby se před zneužitím originálního grafického vizuálu světového velkofilmu dotázali jeho producenta, zda jim to povolí. Voliče z Prahy 3 tak mohou snadno uvádět v omyl, že je šikovný filmař jejich podporovatelem nebo že snad poctivě zaplatili honorář za použití cizího kreativního nápadu.

