Matka dovolila, aby šel čtyřletý chlapec do parku poprvé sám. Potkal se s třináctiletým vrahem

Když potkal Eric malého chlapce, jak jde sám, vylákal ho do lesa a slíbil mu, že mu ukáže zkratku. Když byli sami, uškrtil Derricka a ubil ho k smrti kameny. Některé prameny uvádí, že ho ještě mučil a znásilňoval. Matka Derricka zjistila zmizení svého syna po tom, co nedorazil na místo do parku. O několik hodin později našli policisté jeho tělo.

Nikoho nenapadlo, že vrahem je dítě

Když byl vrah na svobodě, místní se děsili, že potká právě jejich dítě. Fakt, že je dítětem sám, zřejmě nikoho nenapadl. Předpokládali, že vrahem je cizinec z jiného města. Kdo jiný by chtěl zabít šťastné dítě, které vždy sedělo na rohu a zdravilo lidi?

První indicie zjistil rodinný přítel Smithových. Eric se ho během vyšetřování, kdy se zapojovalo celé město, zeptal, co by se stalo, kdyby se ukázalo, že Derricka zabilo dítě. Dokonce měl říct, že se domnívá, že potřebuje psychiatrickou pomoc. Jeho matka si vzpomněla, že šel Eric do stejného parku poblíž místa činu a v tu chvíli začalo lidem kolem něj docházet, že možná něco viděl. Na vraha ho nikdo netipoval.

Eric Smith je americký vrah narozený v lednu 1980. Byl odsouzen v roce 1994 za vraždu druhého stupně k maximálnímu trestu. Propuštěn byl po 27 letech ve vězení v únoru 2022. Ve vězení přečetl ve veřejnoprávní televizi omluvný dopis rodině zavražděného chlapce: "Vím, že mé činy způsobily strašlivou ztrátu v rodině Robieho, a je mi to opravdu líto. Snažil jsem se co nejvíce myslet na to, co Derrick nikdy nezažije. Jeho 16. narozeniny, Vánoce, vlastní dům, promoce, studium na vysoké škole, svatba, první dítě. Kdybych se mohl vrátit v čase, vyměnil bych si místo s Derrickem a vydržel všechnu bolest, kterou jsem mu způsobil. Kdyby to znamenalo, že bude žít dál, změnil bych si místo, ale nemůžu." Na konci svého projevu uvedl, že myšlenku na zdi, žiletkový drát a ocelové kovové tyče nesnese po zbytek života.

Vražda Derricka

Když bylo Ericovi třináct let, poslali ho z letního tábora domů kvůli špatnému chování. Právě při cestě domů potkal Derricka. Nalákal ho do zalesněné oblasti, uškrtil ho, házel mu na hlavu velké kameny a znásilňoval ho malým klackem. Potom mu vzal z obědové krabice ovocný džus a nalil mu ho do otevřené rány. Jako příčina smrti byla stanovena tupá rána do hlavy. Případ vraždy se dostal do všech médií.

Vražda se stala 2. srpna, o 4 hodiny později bylo nalezeno Derricka tělo. Eric se přiznal 8. srpna své matce. Byl podroben rozsáhlým lékařským testům od specialistů. Ačkoliv zkoumali funkce mozku i hladiny hormonů, nenašli nic, co by vysvětlovalo jeho násilnické chování. Podle soudních dokumentů byl samotář, kterého šikanovaly děti pro jeho vzhled. Psychiatr, který stál na straně obhajoby, mu diagnostikoval intermitentní výbušnou poruchu (někdy uváděno jako IED). Jako polehčující okolnost byla však vyloučena. Podle experta obžaloby se v Ericově věku objevuje jen zřídka.

Eric žádal několikrát o propuštění, do roku 2002 hned desetkrát. Vždy mu ale bylo zamítnuto. Rodiče Derricka proti tomu, aby vyšel z vězení, hodně bojovali. Soud ho ale nakonec pustil v únoru 2022. Před propuštěním avizoval, že pokud k tomu dojde, do Savony se nevrátí.

Zdroj: wikipedia.org, cbsnew.com

KAM DÁL: Vrah Krasavec: Své oběti znásilňoval i po smrti. Davy jeho popravu slavily ohňostrojem.