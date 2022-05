Vrah Krasavec: Své oběti znásilňoval i po smrti. Davy jeho popravu slavily ohňostrojem

Ted Bundy se narodil v roce 1946 jako nemanželské dítě. Aby jeho matka zakryla svou tehdejší hanbu, dala ho na výchovu k jeho prarodičům, kteří předstírali, že je to jejich adoptivní syn. Jemu bylo řečeno, že jeho matka je jeho sestrou. Kdy se dozvěděl pravdu, není jasné. Magazín The Sun uvedl, že Bundy projevil znepokojivé chování už jako dítě, když jako tříletý vyskládal kolem své spící tety Julie nože a u postele stál s úsměvem, dokud se nevzbudí.

Znásilňoval ženy, dokud nezemřely

Když se jeho matka znovu provdala, vzala Bundyho s sebou. Právě Bundy je jméno jeho nevlastního otce, které v dětství přijal, dříve nesl jméno Cowell. Svého nevlatního otce však nenáviděl, údajně pro jeho dělnický původ. Biologického otce zapsaného v rodném listě nemá, a tak jsou údaje o jeho identitě pouhé spekulace. Jeho matka obviněním proti Bundymu dlouho nevěřila. A to až do chvíle, kdy se přiznal sám.

Byl to okouzlující mladý muž, který byl nesmírně inteligentní. To mu v jeho bestiálním řádění, bohužel, pomáhalo. O datu, kdy začal zabíjet, se vedou dlouhé diskuze, většina historiků se však shoduje na roku 1974. Bylo to v době, kdy se v Seattlu a nedalekém Oregonu ztratilo několik žen. Biography.com uvádí, že v lednu 1974 napadl Bundy studentku Karen Sparks, která jeho útok přežila. Nesla si však doživotní následky ve formě trvalého poškození mozku. Poté, co se Bundy přestěhoval do Utahu, aby zde navštěvoval právnickou fakultu, se podivná zmizení žen opakovala.

Ženám sťal hlavu, kterou si pak vystavil doma

Kolovaly příběhy, že tajemný muž jménem Ted láká ženy do svého auta za účelem pomoci. Předstíral zranění, často měl obvázanou ruku nebo na noze sádru. Jejich laskavost se jim poté stala osudnou. Vybíral si bělošky ve věku 12 - 26 let. Své oběti obvykle škrtil nebo je tloukl. Po brutálním útoku je znásilňoval, a to často i posmrtně. Některým usekl hlavu, kterou si následně ponechal ve svém bytě. Sám sebe označil za: "... nejbezcitnějšího zkurvysyna, na kterého jste kdy mohli narazit." Jeho právnička Polly Nelson ho označila za bezcitné zlo. Ann Rule, která sepsala jeho životopis, jej popsala slovy, že jde o sadistického sociopata, kterému dělá dobře kontrola a bolest druhých.

Svědci, vycházející z popisu hledaného, často označovali Bundyho za možného vraha, policie ho ale vzhledem k jeho bezúhonné minulosti dlouho vylučovala. To umožnilo Bundymu naučit se na místě činu nezanechat jediný důkaz a vraždit dál. Nakonec byl zatčen v srpnu 1975, kdy u něj policie při rutinní dopravní kontrole našla v autě masky, pouta, lano a další předměty. Nešlo však o nic, co by ho s vraždami dívek napřímo spojilo. Byť zůstal pod dohledem policejního orgánu, byl propuštěn. Později byl ale znovu zatčen za únos a útok na jednu ze svých obětí. Dvakrát z vězení uprchl. Během svého druhého útěku stihl zavraždit několik studentů floridské univerzity.

Když byl popraven, lidé slavili

V únoru 1980 se v soudní síni na Floridě oženil s Carole Ann Boone, se kterou se znal ještě z dob svého působení ve Washingtonu. V roce 1982 spolu měli dceru Roose, o které se toho dnes moc neví. Když si Carole uvědomila, že je skutečně vinen, rozvedla se s ním tři roky před jeho smrtí. Poprava proběhla 24. ledna 1989 kolem 7:00 ve státní věznici na Floridě. Davy jásaly a odpalovaly ohňostroje. Jeho život byl několikrát námětem knih i filmů. Často je ve svém ztvárnění pro svůj vzhled až příliš romantizován. V jednom z posledních námětů Netflixu ztvárnil Teda Bundyho populární Zac Efron.

Přiznal se v 70. letech k vraždám 36 mladých žen, policie se však domnívá, že jich bylo mnohem víc. Přesný počet nebude pravděpodobně nikdy znám. Jeho běsnění probíhalo podle stále se opakujícího se vzorce: své oběti znásilňoval tak dlouho, dokud je neubil k smrti.

