Jeden z největších podvodů v televizní historii: Milionářem byl Charles Ingram jen chvíli, zradil ho David Craig

Když Diana a její bratr Adrian vyhráli několik tisíc liber v divácky úspěšné soutěži, která se u nás vysílala pod názvem Chcete být milionářem?, rozhodli se jít štěstí naproti ještě o něco více a vyslali dalšího člena jejich rodiny Charlese. Ten sice nebyl moc dobrý lhář, ale jako bývalému majorovi britské armády mu nechyběla disciplína. Dlouho se na svou roli připravoval, a když usedl do horkého křesla, dokázal zodpovědět všechny otázky. Šek na milion liber byl v tu chvíli jeho. Ale jen na chvíli.

Opakované kašlání upozornilo produkci na možný podvod

Záhy se vyrojily spekulace, že měl ve studiu komplice, kteří mu pomáhali. Mít v publiku někoho ze svých blízkých, který soutěžícímu fandí, nebylo nic neobvyklého. Tady však mělo jít o domluvené kašlání v tu chvíli, kdy Ingram četl možnosti a narazil na tu správnou.

Právě totiž v ten moment, kdy si nebyl Ingram jistý, zdlouhavě otázky předčítal stále dokola. Bylo evidentní, že sám toho moc neví. A že by měl opakovaně štěstí, se produkci nezdálo. Jeho manželka Diana a Tecwen Whittock (další soutěžící, který seděl za počítači v tzv. rozstřelu), mu pomáhali u těch otázek, u kterých už to skoro vypadalo, že Ingram prostě musí skončit.

Chování Ingrama bylo produkčnímu týmu divné už ve studiu. Dvě záchrany využil až příliš brzy a zůstalo mu pouze populárních 50/50. Tehdy se natáčení přerušilo do druhého dne a televizní štáb předpokládal, že musí prostě vypadnout. Vše tomu nasvědčovalo. Jeho strmý vzestup tak začal budit nežádoucí pozornost. Ihned potom, co Ingram opustil scénu a dostal svůj šek, se začaly ve štábu řešit nesrovnalosti v jeho chování, kašlání ve studiu i jeho způsob zodpovězení otázek. Produkce tyto souvislosti brzy propojila a proplacení šeku bylo pozastaveno.

Zní to něměcky, řekl. Pak označil Paříž

Jedna z nejvýraznějších otázek, kterou na sebe Ingram upozornil, se týkala Davida Craiga. Moderátor se Ingrama zeptal, kdo vydal v roce 2000 album Born To Do It. Mezi možnostmi byli Coldplay, Toploader a právě onen David Craig. Přestože se Ingram ve studiu přiznal, že nemá ponětí, kdo Craig je, překvapivě ho označil poté, co se jeho manželka ve studiu hlasitě rozkašlala. A postoupil na 64 000 liber. Hned u další otázky se Whittock zeptal svého kolegy soutěžícího pana Lucyho na správnou odpověď, protože ji nevěděl. Byl to právě ten, který, když o pár sekund dále slyšel, že Whittock kašle při správné odpovědi, zbystřil. Později řekl, že to byl jasný podvod.

Zřejmě nejvíce na sebe Ingramovi upoutali pozornost při otázce, jaké město plánoval Baron Haussmann. V nabídce byl Řím, Paříž, což byla správná odpověď, Berlín a Atény. Ingram vykřikoval, že si je naprosto jistý Berlínem, neboť takové jméno zní podle něj tak nějak „německy“. Whittock v tu chvíli zakašlal a pronesl tiché „Ne“. Ingram ho však neposlouchal, tak Whittock kašlal a smrkal, celkem šestkrát, než Ingram změnil znenadání svou odpověď na Paříž. Když dostal otázku za milion liber, jejíž správnou odpovědí byl googol, též řekl, že o tomto čísle nikdy neslyšel. Ale zvolil správně a vyhrál.

Šlo o justiční omyl?

Hned krátce po skončení soutěže je člen štábu slyšel v šatně s manželkou při hádce. I to jim bylo divné, neměli by se spíše z vysoké výhry radovat? Nakonec byl Whittock a Ingramovi obviněni z podvodu a stanuli před soudem. Ten trval čtyři týdny, přičemž byli nakonec všichni odsouzeni. Soud jim uložil pokuty a trest odnětí svobody s odkladem. Whittock při procesu argumentoval tím, že má s kašlem problémy dlouhodobě a nijak to nesouviselo s Ingramovým působením v soutěži. Soud mu ale za pravdu nedal a shledal ho vinným.

Ingram doteď tvrdí, že šlo o justiční omyl, a avizuje, že jednou své jméno očistí. Nejen, že však nedostal vytouženou miliónovou výhru, podvodná účast v soutěži ho stála také místo majora v britské armádě. Po soutěži napsal dva romány a opakovaně se objevoval v dalších televizních soutěžích, například ve Výměně manželek. Pouhé dva roky nato byli s manželkou obviněni znovu, a to tentokrát z pojistného podvodu. Pokusili se totiž uplatnit svou pojistku po údajném vloupání do jejich domu. Zaměstnanci pojišťovny se jeho nárok rozhodli prošetřit poté, co si v novinách přečetli jeho sporné vítězství v Milionáři. Nyní se manželé živí tím, že vyrábí šperky.

