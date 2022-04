Ten nejlepší aprílový žert v historii: Lidé zřejmě uvěří téměř čemukoliv

Dne 1. dubna roku 1957 odvysílala BBC na svém zpravodajském programu Panorama jeden z nejlepších aprílových žertů v historii. Na renomovaném zpravodajském programu měli tehdy lidé možnost zhlédnout krátký dokument o špagetových žních.

Tento dokument, trvající pouhé tři minuty, zobrazoval švýcarské farmáře, jak sklízejí špagety ze špagetového stromu. V odvysílaném videu zaznělo: „Ticino na hranicích Švýcarska a Itálie. Svahy nad Luganským jezerem již rozkvetly nejméně o čtrnáct dní dříve než obvykle.“ Komentátorem videa byl známý zpravodaj Richard Dimbleby, kterého diváci programu běžně vídali i v ostatních reportážích, to dodalo dokumentu na důvěryhodnosti.

Poté komentátor videa zmínil také to, že tamní farmáři mají za sebou neobyčejně mírnou zimu, která vedla k obrovské špagetové úrodě. Později ale dodal, že absence silných mrazů nebyla to jediné, co podpořilo švýcarskou špagetovou úrodu. Tamní farmáři měli podle komentátora daný rok opravdu velké štěstí, zároveň totiž „zmizel nosatec špagetový,“ druh hmyzu, který ničí špagetové stromy a jejich plody.

„Lidé jsou často zmateni tím, že špagety dorůstají tak jednotné délky,“ pokračoval Dimbleby, zatímco v dokumentu bylo možné vidět, jak švýcarské ženy opatrně tahají špagetovou úrodu ze stromů.

„Toto je produkt mnoha let trpělivého úsilí šlechtitelů rostlin, kterým se podařilo vyrobit dokonalé špagety,“ dodal.

Odvysílanému dokumentu tehdy opravdu uvěřily stovky lidí, byl mezi nimi dokonce i sám generální ředitel BBC, kterým v té době byl Sir Ian Jacob, který si informaci okamžitě začal ověřovat.

Lidé omámení špagetovými stromy poté dokonce do BBC volali a ptali se na to, jak si doma takový strom zasadit. Zaměstnanci BBC se tehdy nejspíše příliš bavili na to, aby lidem řekli pravdu, a tak jim údajně odpověděli následující: „Zasaďte jednu špagetu do plechovky s rajčaty a doufejte v to nejlepší.“

Nakonec ale BBC přiznala, že se jednalo pouze o aprílový žert, a zklamala tak stovky diváků.

Zdroj: All that's interesting

