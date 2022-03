Na pěstování rajčat zahradu nepotřebujete. Stačí balkon

K založení záhonku na balkoně vám postačí jen několik květináčů a zemina. V květináči si můžete vypěstovat rajčata, salát, špenát, celer a další zeleninu.

Pokud tedy již nechcete kupovat rajčata ze supermarketu, která často postrádají svoji specifickou chuť a vůni, můžete si je lehce vypěstovat i ve vašem bytě.

Rajčata podle webu Grey Planter nevyžadují příliš prostoru ani péče, jsou tedy ideálním přírůstkem na "balkononý záhon".

Stačí dodržet těchto několik pravidel a zanedlouho budete moci sklízet.

Ideální místo

Je důležité rajčata postavit na místo, kde na ně bude svítit sluníčko nejméně po dobu 6 hodin denně. Také je ideální je umístit do podlouhlých květináčů po více kusech, ale ne příliš blízko u sebe. Listy jednotlivých rostlinek v květináči by neměly dosáhnout na listy sousední rostlinky.

Květináč

Stejně jako vybrat to správné místo je klíčový i výběr květináče. Ideální je podlouhlý květináč o délce přibližně půl metru, který má na dně otvory pro odchod přebytečné vody. Spolu s květináčem je nutné koupit i misku pod květináč.

Rajčata

Při výběru rajčat je nutné se v zahradnictví poradit, kterému typu se bude dařit právě v květináči. Mezi jednotlivými odrůdami rajčat jsou totiž nemalé rozdíly a ne všechny jsou určené pro tento typ růstu.

Substrát

Některé typy substrátů mohou být pro rajčatové sazeničky příliš těžké, to poté často vede ke vzniku celé řady nemocí. Opět je nutné se v květinářství či zahradnictví poradit a vybrat kvalitní mix substrátů, který je ideální přímo pro rajčata.

Výsadba

Do květináče udělejte tak hluboké díry, aby se do nich vešly minimálně dvě třetiny rajčatové sazeničky, to pomůže s rozvětvením kořenů rostlinek.

Skvělým tipem je také do květináče nasypat jen tolik zeminy, aby zasahovala zhruba 2 cm pod okraj. Na povrch totiž poté můžete umístit nějaký typ materiálu, který pomůže v květináči udržet vlhkost. Použít můžete mimo jiné i slámu nebo stromovou kůru. Později bude potřeba do květináčů přidat potřebnou oporu ke každému stonku.

Zálivka

Klíčem k úspěšnému pěstování rajčat je dostatečná zálivka, hlína v květináči by měla být neustále vlhká, ale ne promočená.

Zdroj: Grey Planter

