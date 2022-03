Šílený indický rituál: Shazují děti z několika metrů, prý pro štěstí

Průběh celého rituálu vypadá jako scénka z nějakého absurdního akčního filmu. Muži v rituálním oděvu stojí na balkonu, který je vysoký zhruba 9 metrů, a drží bezmocná batolata za ruce a nohy, zatímco s nimi třesou, jak informuje Daily Mail.

Z toho, co se děje dál, poté přechází mráz po zádech. Muži v róbách totiž poté neváhají a hází batolata z balkonu dolů na zem. Rituál má údajně dítěti v životě zajistit pořádnou dávku štěstí a také ho ochránit před vším zlým.

Na zemi na děti už naštěstí čeká skupinka lidí, která je chytá pomocí široce rozprostřených látek. Děti jsou celou dobu ceremonie vyděšené a brečí. Ihned poté, co dopadnou na látku z výšky několika metrů, jsou předány jejich rodičům, kteří je k ceremonii dobrovolně propůjčili.

Riskují životy dětí

Stačilo by přitom pouze, aby skupinka lidí špatně odhadla, kam dítě dopadne, a batole by několikametrový pád nepřežilo. Dalším rizikem je také přetržení látky, do které děti chytají. Zdá se totiž, že se jedná o nějakou formu velkého šátku, který rozhodně není určený k zachycení padajících batolat.

Tato tradice se prý v Indii odehrává již stovky let, tamní vláda ji zakázala teprve až v roce 2011. To ale stejně nebylo nic platné, protože ceremonie i přes vládní zákaz v Indii tajně pokračovaly.

„Jsem z toho naprosto v šoku. Nezávisí to jen na vládě. Musíme vzdělávat všechny, kteří se této barbarské praxe účastní, tedy chrámové kněze i komunitu,“ vyjádřil se na konto nebezpečného rituálu pro Daily Mail Lov Verma, člen tamní Narodní komise pro práva dětí.

