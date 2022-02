Děsivý rituál mexického kartelu: Z této "přijímací zkoušky" nových členů vstávají vlasy hrůzou na hlavě

Kartel Jalisco New Generation nutí své nejnovější členy k věcem, které si běžný člověk umí jen stěží představit. Členové této zločinné organizace, kteří byli její součástí již několik let dohlížejí na to, aby tímto "přijímacím rituálem" prošel kažný nový člen kartelu do jednoho. Dokonce celý proces natáčejí.

Tento odporný rituál nejspíše slouží jako určitá forma zastrašení nováčků. Jsou totiž nuceni ke kanibalismu. Starší členové kartelu nutí jeho nové členy jíst srdce svých nepřátel, zatímco je u toho natáčí.

Tento gang tak posílá svým nepřítelům jasný vzkaz, který naznačuje jejich dominanci.

Videa, jak nováčci v kartelu pojídají svoje nepřátele totiž začala kolovat po internetu. To je údajně přesně to, co šéf gangu, Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes chce, zastrašit velké množství lidí.

Na videu není pochyb o tom, že se skutečně jedná o kanibalismus. Členové CJNG gangu jsou totiž filmováni, jak plní svou "přijímací zkoušku" přímo vedle lidských těl.

„Vzhledem k jeho varování směrem k dalším ozbrojencům z Mayo Zambada bylo video zjevně vytvořeno pro účely psychologické operace, jednotkou kartelu Jalisco New Generation zapojenou do celého incidentu, která je poté nahrála na sociální média," prozradil pro Daily Beast Dr. Robert Bunker, expert na mexické kartely.

Tyto praktiky začali prý již v roce 2015.

Zdroj: Daily Beast, Daily Star

