Kdo je tahle kráska s knírkem? Jaderný inženýr se na podpatcích prochází po Bílém domě

Sam Brinton, který byl americkým prezidentem Bidenem jmenován do jedné z nejvyšších pozic na ministerstvu energetiky (DOE) je totiž mimo titulu jaderného inženýra pyšný také na svou příslušnost do LGBTQ+.

Jedná se o skupinu, která sdružuje všechny, kteří nemají heterosexuální orientaci a lidi, kteří se neztotožňují s většinovou genderovou identitou.

Sám Brinton se nechává oslovovat "oni" a za práva LGBTQ+ bojuje prostřednictvím sociálních platforem a nejrůznějších kampaní. Nyní dokonce i svým slylem oblékání, které se v momment, kdy mu byl přidělen nový vládní post dostalo pod drobnohled veřejnosti.

Stal se šéfem poradců pro jadernou politiku, to znamená, že má dohled nad všemi americkými elektrárnami, jak uvedl The Focus.

Lidé na sociální síti se dělí na svě poloviny, a to na ty, kterým jeho vzezření vadí a myslí si, že někdo na tak důležité funkci by se měl lépe prezentovat a na ty, které zajímá pouze to, co umí a ne, jak vypadá.

Sám Brinton je ale ze svého nového postu nadšený: „V této funkci, budu usilovat o řešení národních problémů s jaderným odpadem, o tom jsem vždycky snil.“

Zdroj: The Focus, Social Telecast

