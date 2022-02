Žena ukončila rande poté, co v jeho autě našla něco odporného

Žena na sociální síti sdílela interiér auta, které mnohým nadzvedlo žaludek. Ještě horší na celé situaci je, že vůz patřil muži, se kterým právě byla na prvním rande.

Její sledující zkrátka nemohli uvěřit, že v autě v moment, kdy se chystal na rande neuklidil.

„On ani nemůže vynaložit energii na to, aby si uklidil auto předtím, než s někým jde na první rande? Jak vypadá jeho dům?“ ptal se v komentářích šokovaně jeden z nich.

Další na sociální síti prohlásili, že by se za takové auto styděli a určitě by do něj nepozvali někoho, na koho chtějí udělat dobrý dojem.

Někteří ze sledujících se ve chvilce přeměnili na soukromé detektivy a na videu si všimli toho, že má řidič auta mimo jiné také dva telefony, což je prý hodně podezřelé. Tento objev už ale vlastně nebyl ani nutný, protože žena se okamžitě poté, co do jeho auta nastoupila rozhodla, že už se sním nikdy neuvidí, jak napsala na video.

Navíc jeho auto prý „bylo cítit stejně hrozně, jako vypadalo,“ jak napsala do příspěvku..

Zdroj: Daily Star

