Neuvěřitelný příběh ženy, kterou vychovaly opice. Stále se nezbavila traumat

Marina Chapman, žena v 60 letech, se na první pohled zdá jako každá jiná. Něco ji ale od ostatních odlišuje. Její postava je velmi drobná a šlachovitá, často chodí ohnutá a také si stěžuje na to, že její ohebnost už není, co bývala. Prý už jí dělá potíže vylézt na stomy a houpat se na větvích...

Chapman totiž tvrdí, že ji jako malé dítě vychovávala jedna opičí rodinka hluboko v deštném pralese. S opicemi žila Marina údajně několik let, kolik přesně, si ale není jistá.

K její výchově primáty prý vedla celá řada nešťastných událostí.

Marina nyní žije v Anglii zcela normálním životem, narodila se ale v Kolumbii. Jako malá dívka prý zažila nepředstavitelně traumatické události.

Těsně před jejími pátými narozeninami ji odnesli únosci, když si hrála nedaleko svého domu. „Viděla jsem, jak mi ruka zakryla obličej nějakým kusem látky, poté jsem si uvědomila, že mě dva lidé odnášejí pryč. Pamatuju si, že jsem slyšela v pozadí slyšela dětský pláč,“ prozradila Chapman pro The Guardian.

Domnívá se, že hadr, kterým jí únosci zakryli obličej, byl napuštěný nějakým typem omamné látky. Její další vzpomínka je totiž na to, jak se ocitla sama někde uprostřed deštného pralesa, kde ji únosci vyložili. Myslela si, že se pro ni vrátí, to se ale nestalo.

Marina v pralese brečela o pomoc, ale nikdo ji neslyšel, ušla neuvěřitelné vzdálenosti, ale za celou dobu nenarazila na dalšího člověka, jen na jednu opičí rodinku.

Při pohledu na hlouček opic se jí údajně trochu ulevilo, protože byly podobné lidem. Zvířata si jí nevšímala a pokračovala v krmení se a dalších běžných opičích aktivitách. Marina měla štěstí, mohly jí totiž také ošklivě ublížit.

Zprvu ji ale do rodiny nepřijaly, to se stalo až poté, co se přiotrávila tropickým ovocem a některé z opic o ni začaly pečovat. Marina se naštěstí z otravy uzdravila a začala se od své "nové rodiny" učit, jak lézt na stromy, jak se očistit a další jejich dovednosti.

Na své lidské příbuzné prý dočista zapomněla. Celý život si údajně snaží vzpomenout na cokoliv před únosem, ale marně. Tento fakt dává mnohým záminku, aby její vyprávění zpochybňovali. Jak je možné, že si nepamatuje nic před únosem, ale svůj život s opičí rodinou vypráví do neuvěřitelných detailů, nikdo neví jistě.

Může to být její způsob, jak se vyrovnat s traumatem, které prožila v dětství, nebo prostě jen říká, jak to doopravdy bylo.

Někteří věří tomu, že tato ztráta paměti je způsobena nepředstavitelným stresem, který musela prožívat, a také tím, že svou mozkovou kapacitu v džungli zcela vyčerpala snahou přežít.

Později se také naučila chodit po čtyřech, spala na stromech a v momentě, kdy jí v deštném pralese našli, již dočista zapomněla lidskou řeč.

Zdroj: The Guardian

