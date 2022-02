K Zemi se blíží obrovský asteroid. V blízkosti naší planety bude již za několik dní

Tento asteroid se k naší planetě v minulosti již jednou přiblížil, dokonce už má i své jméno, nazývá se 2007 UY1.

Jeho průměr se pohybuje mezi 67 km až 150 km. Pokud by tento kolos narazil do Země, tak by napáchal neuvěřitelné škody. Je ale třeba se bát?

Podle vědců z NASA by se k nám měl 2007 UY1 přiblížit příští týden v úterý, ale nejedná se o nic, čeho bychom se měli strachovat. Srážka se Zemí prý v tomto případě nehrozí.

Toto vesmírné těleso se totiž k Zemi přiblíží pouze na vzdálenost větší než pět milionů kilometrů. Může se zdát, že tato vzdálenost se téměř ani za přiblížení k naší planetě považovat nedá, ale není tomu tak. Ve vesmíru pět milionů kilometrů totiž znamená, že je něco velmi blízko.

Na obloze proletí zhruba 20 minut po šesté hodině ranní, není ale jisté, zda ho budeme moci zpozorovat.

To ale není vše, další asteroid by se měl přiblížit Zemi dne 4. března a dokonce je odborníky označen i jako "potenciálně hazardní". Tento vesmírný objekt údajně měří zhruba půl kilometru.

Jedním z asteroidů, které proletěly Zemi nejblíže, bylo vesmírné těleso, které se k naší planetě přiblížilo roku 2019 a minulo nás o pouhých 70 000 km.

Po tomto nepříjemném zážitku, kdy hrozila srážka vesmírného objektu se Zemí a daný objekt nebyl objeven s dostatečným předstihem, udělil kongres USA vědcům z NASA nové instrukce.

Od té doby mají za úkol monitorovat všechny asteroidy, které jsou větší než 140 m.

Zdroj: Daily Star

