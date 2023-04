Ted Bundy: Oblíbený krasavec zabil desítky žen. Před popravou se oženil a zplodil dceru

Jeden z nejznámějších vrahů, kterému se přezdívalo Krasavec, se nakonec doznal k vraždě nejméně 30 obětí. Byl okouzlující a nesmírně inteligentní, což mu ve vraždění – bohužel – pomáhalo. Dokázal v ženách vzbudit důvěru, považovaly ho za důvěryhodného. Celkový počet obětí zůstává dodnes neznámý. Vybíral si bělošky ve věku 12 až 26 let, které po útoku znásilňoval, v řadě případů dokonce posmrtně. Asi šesti z nim sťal hlavu, kterou si poté nechal doma jako trofej. Opakovaně se také vloupal do domu obětí a na spící ženy brutálně zaútočil.

Příběh Bundyho je výjimečný zejména pro jeho bezúhonnou minulost, která mu dovolila dlouho policistům unikat. Byla plná prestižních pracovních příležitostí a studijních úspěchů. Působil inteligentně, starostlivě, byl mimořádně pohledný a nikdo by do něj neřekl, že tím, kdo v okolí vraždí mladé ženy, je právě on.

Svou matku považoval za sestru, měla ho neprovdaná

Když se v roce 1964 narodil Ted jako nemanželské dítě, jeho prarodiče si jej vzali na výchovu jako adoptivního syna, jen aby lidé rodinu nepomluvili. Tehdy nebylo pro společnost přijatelné, aby svobodná žena otěhotněla. To ještě prarodiče netušili, že dávají lásku a péči jednomu z nejhorších vrahů v americké historii. Znepokojivé chování však projevoval už jako malé dítě. Například jako tříletý rozestavěl kolem své spící tety Julie nože a s úsměvem čekal, až se vzbudí.

Na svět přišel jako Theodore Robert Cowell. Otec je dodnes neznámý, když se však jeho matka znovu v pozdějším věku provdala, vzala si ho s sebou. Právě tehdy se nejspíš dozvěděl, že nejde o jeho sestru, jak si celý dosavadní život myslel, jistě to však nevíme. Mezi vyšetřovacími verzemi byla i ta, že právě tato lež u něj mohla spustit běsnění, které se zapsalo černým písmem do amerických dějin. Jasný není ani čas, kdy začal zabíjet. Historikové odhadují, že vše začalo roku 1974. Tehdy měl napadnout studentku Karen Sparks, která však jeho útok přežila. Doživotně měla ale poškozený mozek.

Studium psychologie mu v pozdějším vraždění pomáhalo

Bundy byl studovaný a pracovitý muž. Rok strávil na University of Puget Sound, v roce 1966 přestoupil na Washingtonskou univerzitu v Seattlu, kde studoval čínštinu. Poté na chvíli odešel do zaměstnání, stal se dokonce dobrovolníkem v kampani Nelsona Rockefellera v kanceláři v Seattlu. V roce 1970 začal na Washingtonské univerzitě studovat psychologii. To je v jeho příběhu naprosto zásadní. Pravděpodobně právě takto získané znalosti mu pomáhaly při získávání důvěry jeho obětí.

Pedagogové ho považovali za vynikajícího studenta, získal dokonce postgraduál. O rok později začal pracovat na tísňové lince, kde ho kolegové popisovali jako laskavého a starostlivého člověka, na kterém nebylo nic znepokojivého. Jeho kolegyně o něm po letech napsala knihu.

Sám sebe označil za bezcitného a závislého na pornografii

Kolovaly také příběhy, že Bundy lákal ženy do auta za účelem pomoci. Často měl na noze sádru nebo si obvázal ruku. Sám sebe označil za: „... nejbezcitnějšího zkurvysyna, na kterého jste kdy mohli narazit.“ V době vyšetřování to byl přitom Bundy, kterého svědci často označovali za možného hledaného pachatele, vycházeli z popisu hledaného. Policie ho ale dlouho ignorovala, zejména vzhledem k jeho bezúhonné minulosti. Ani jeho vlastní matka obviněním na jeho adresu dlouho nevěřila. A to až do chvíle, kdy se přiznal sám.

Zatčen byl v srpnu 1975, kdy u něj policie našla masky, pouta a další předměty. Nešlo o nic, co by ho s vraždami přímo spojilo, proto byl propuštěn, byť zůstal pod dohledem policejního orgánu. Později byl zatčen za únos a útok na jednu ze svých obětí. Dvakrát ještě z vězení uprchl, během jednoho svého útěku dokonce zavraždil studentku Floridské univerzity.

V soudní síni se v roce 1980 stihl ještě oženit s Carole Ann Boone, se kterou se znal ještě z Washingtonu. O dva roky později se jim narodila dcera Rose, o jejím dalším životě toho však příliš nevíme. Carole se s ním tři roky před jeho smrtí rozvedla, konečně jí došlo, že je vinen. V roce 1987 u něj profesorka Dorothy Otnow Lewis diagnostikovala bipolární afektivní poruchu. Ke kriminální činnosti mělo docházet zejména během depresivní fáze. Většina důkazů však vedla vyšetřovatele k tomu, že trpěl psychopatií. Před popravou poskytl také rozhovor, ve kterém se přiznal, že je závislý na pornografii, která vyobrazuje násilí.

Bundy byl popraven v lednu 1989. Davy jásaly a vypravily ohňostroj.

Zdroj: denik.cz, crimemuseum.org, allthatsinteresting.com

