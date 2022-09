Klaun zabiják: Tvrdil, že dělá vědecký výzkum. Pak chlapce znásilňoval, mučil a pohřbíval u sebe doma

Navenek šlo o úspěšného muže a podnikatele s milým zevnějškem. Dokonce chodil v kostýmu klauna rozveselovat děti do nemocnic. Ukázal se ale jako jeden z nejbestiálnějších amerických sériových vrahů. Gacy vraždil mladé muže, a to obvykle homosexuály. Nejdříve je znásilňoval, mučil a potom je obvykle pohřbíval ve svém sklepě. „

Nejsem vinen ničím horším, než že jsem provozoval bez povolení hřbitov," řekl u soudu.

V dětství ho sexuálně zneužíval rodinný přítel

Narodil se do rodiny nejen automechanika, ale také násilníka alkoholika, který byl na jeho matku hrubý a často ji bil. Svého syna označoval za slabocha a maminčina mazánka, několikrát mu opakoval, že z něj vyroste homosexuál. V dětství ho sexuálně zneužíval rodinný přítel, nikomu se ale nesvěřil, protože se bál. Když v jedenácti letech spadnul z houpačky, vytvořila se mu v mozku krevní sraženina, které si nikdo až do jeho šestnáctin nevšiml.

Později mu však způsobovala výpadky paměti. Jeho otec to považoval za snahu vyhnout se školním povinnostem. V dospělosti byl ale oblíbeným mužem, byl pracovitý, pomáhal u požárů, také policistům. Pracoval ve prospěch tamního kostela, dokonce svážel lidi na bohoslužby. V době dospívání si uvědomil, že ho sexuálně přitahují muži. Bylo to pro něj ale nepříjemné, protože tehdejší společnost nekoukala na gaye s pochopením, navíc se mu v hlavě usídlilo ponižování otce, který mu to „předpovídal“.

Jeho druhá manželka si žádných podivností nevšimla

I tak se ale pokoušel navazovat vztah se svými podřízenými, přičemž byl v roce 1968 odsouzen za sexuální obtěžování mladého chlapce. Dokonce byl po propuštění nařčen ze stejného činu, a to v době, kdy byl ještě v podmínce. Nakonec bylo ale obvinění staženo. Když mu skončila podmínka, začal tvrdě dřít a úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Založil firmu PDM, který se zabývala litím betonu a písmomalířstvím.

V 70. letech měl už druhou manželku, i ta ho ale považovala za milého a galantního muže. Jeho druhá manželka byla velmi tolerantní. Řekl jí, že je bisexuální a čas od času si užije s mužem. Ona to respektovala. Po roce jí však oznámil, že jejich sexuální život skončil. Začal si domů vodit muže, hromadil jejich věci, měl mnoho kazet s pornem. Carole, jeho druhé manželce, to ale nepřišlo divné, a ačkoliv si mnoho mužů vodil k nim do garáže a jejich věci pak u nich zůstávaly, na policii nikdy nešla. Osobní život se mu sice rozpadal, v komunitě se mu ale dařilo a byl velmi oblíbený.

Tvrdil, že dělá vědecký výzkum. Pak chlapce mučil

Vražd měl Gacy spáchat minimálně třiatřicet. Dokonce o něm Netflix natočil dokument, který nesl název Rozhovory s vrahem: Výpověď Johna Wayne Gacyho. Zaměřoval se na mladé muže, které znásilnil, mučil a potom pohřbíval pod podlahu svého domu. Když už tam nebylo místo, začal využívat garáž. Řádil v letech 1972 – 1978. Nikdo nezjistil, ani jeho obhájci u soudu, co ho k tak brutálním vraždám motivovalo. I v nahrávkách z dob, kdy se připravoval na soud, působil arogantně.

Chlapce měl k sobě domů lákat od záminkou vědeckého výzkumu. Gacy měl ten den, kdy byl dopaden, vraždy potvrdit, následně ale tvrdil, že je nevinný. Odsoudili ho v březnu 1980. Jednadvacet vražd spáchal předtím, než byl v Illinois uzákoněn trest smrti, za ty dostal doživotí. Ve zbytku už byl odsouzen k trestu smrti injekcí, který byl vykonán v roce 1994.

Zdroj: denik.cz, wikipedia.org, blesk.cz

KAM DÁL: S královnou Camillou mnozí nepočítali: Srovnávají ji s princeznou Dianou, tampón jí nikdo nezapomene.