Když spíte s mužem, jste gay či bisexuál? Ne nutně, říká známý psycholog a sexuolog a přidává osobní zkušenost

Video, které Kort zveřejnil na síti Tik Tok, rozdělilo lidi na dva tábory. Jedni s ním zásadně nesouhlasí, druzí uznávají, že na jeho tvrzení může něco být. „Je to spíše chlapská věc než gay prožitek. Pro muže je sex často jen akt, jedno vystoupení, nedělají z toho více,“ tvrdí autor několika odborných knih a mnoha publikací.

Joe Kort, Ph.D.

- americký psychoterapeut, klinický sociální pracovník, klinický sexuolog

- autor, lektor a facilitátor terapeutických workshopů

Nepřitahují je muži, ale sex s nimi

Lékaře s doktorátem z klinické sexuologie sleduje více než 300 tisíc lidí. Ti se od něj mimo jiné také dozvěděli, že mnoho mužů v sobě má větší či menší dávku narcismu, a proto prý milují pomyšlení na to, že s nimi má sex další muž.

„Všechno je o něm, proto do toho jde. Dalším důvodem, proč spolu mají sex, je skutečnost, že je to do určité míry voyeurismus. Tito muži si užívají vzrušení z aktu a nepotřebují k tomu ženy. Nepřitahují je muži jako osoby, přitahuje je sex s nimi. Vyzkoušel jsem to sám na sobě, opravdu to funguje. Ten proces je přesně takový,“ doplňuje Kort.

Každý si na to musí přijít sám

Takže, pánové, co vy na to? Pokud jste k sobě upřímní, měli byste spát s jinými chlapy. Není to přitažené za vlasy? Asi jo a ne málo. „Je mi líto, ale tomuhle opravdu nevěřím,“ napsal do komentářů pod video jeden ze sledujících.

A i když se našla i řada těch, kteří s lékařem naopak souhlasí, finální otázku, zda sex s mužem ano nebo ne, si stejně musí zodpovědět každý sám.

