Přijde vám, že se ti mladí akorát "flákaj"? Výzkum ukázal opak. Dřou víc než opěvovaní mileniálové

Generace Z je často také nazývána internetovou generací. Děti, které se narodily do existence Facebooku, Instagramu a TikToku a nepochybně také internetu jako takového. Někdy se tato generace časuje od poloviny 90. let 20. století, jindy zase po roce 2000 do roku 2012. Generace po nich nese název Alfa, která je už vnímána jako doba všudypřítomných dotykových obrazovek a digitálního světa. Tu už ovlivňují sociální sítě, umí pracovat s virtuálními asistenty, většina dětí pravidelně sleduje Youtube a nechá se ovlivňovat svými oblíbenými influencery.

Zaměstnanost náctiletých opět stoupá

Mladí dospělí narozeni po roce 2000 jsou ti, kteří mají internet už stále po ruce, obvykle v mobilu nebo tabletu, většinu svých myšlenek sdílí prostřednictvím sociálních sítí, řeší velké otázky, jako je sexualita, rasismus, často se hlásí k podpoře LGBT komunity a jsou obvykle mnohem tolerantnější k různorodosti.

Jsou také vyspělí, co se moderních technologií týče, vyrostli ve světě, kde je to pro ně již samozřejmost. A ačkoliv by se mohlo zdát, že je nezajímá nic jiného, než jak vyfotit kvalitní "selfíčko", výzkum ukázal, že mezi věkem 16 až 19 let, kdy se dostávají dospívající k prvním brigádám, jich pracuje stále více. V posledních letech tak zaměstnanost náctiletých opět stoupá.

Příčinou poklesu zaměstnanosti je vzdělání

Mileniálové jsou často vnímáni jako generace, která si hledá mnohem více pracovních příležitostí než jejich předchůdci, častěji podniká, nesetrvává pouze u jednoho úvazku a rozumně investuje. Tvoří si finanční rezervu, nikoliv však doma pod polštářem, ale za pomoci finančního poradce si vybírají, jak s penězi pracovat.

Generace Y (nebo také mileniálové) jsou děti narozené od roku 1981. Jde o děti rodičů narozených v poválečných letech, následovníci generace X a generace MTV. Někdy se jí říká také internetová generace. Jsou ekonomicky aktivní a požadují vyšší životní úroveň než generace předchozí. Přebírají také větší zodpovědnost za sociální jistoty, kladou důraz na osobní rozvoj a záleží jim na kvalitním osobním životě. Nesetrvávají v partnerských vztazích pouze ze zvyku, nefunkční svazky opouští.

Stejný výzkum ale ukázal, že když v roce 1997 první mileniálové dosáhli věku 16 let, byla zaměstnanost dospívajících vyšší než 43 procent. Když dosahovali v roce 2014 věku 16 let poslední z nich, byla zaměstnanost v této věkové kategorii na 26 procentech. Když vstoupila do pracovního procesu ale generace Z, zaměstnanost začala opět stoupat. Nyní se pohybuje podle Washington Post na 33 procentech. Generace Z se tak do svých prvních pracovních příležitostí pouští mnohem dříve.

Jako nejčastější příčinu poklesu zaměstnanosti u mileniálů uváděl výzkum vzdělání. Mladí se snaží udržet rovnováhu mezi školou a prací a být někde zaměstnaný je pro ně náročné. Část poklesu může být také spojena s vyšší poptávkou po mimoškolních aktivitách. Zejména v Americe jsou ty důležité pro přihlášku na vysokou školu.

Zdroj: Wikipedia.org, Washington Post, HeyFomo.cz

