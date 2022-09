Zákulisí seriálu ZOO: Získá proradná Markéta zpátky soudce Petra? Tohle je možný scénář

Markéta si dala na vztahu se soudcem Petrem opravdu záležet. Celé ty roky mu nadbíhala, aby nakonec opravdu skončila v jeho náručí a splnila si tak sen o společenském postavení jako manželka soudce. Vydržela se tvářit, že i v posteli ji Petr naplno uspokojuje, ačkoliv potom přiznala, že to žádný hřebec zas tak úplně není. Fakt, že s ním nakonec k oltáři nedojde, ji ale nikdy nenapadl a nutno říct, že k němu skutečně došla. Jen právě před ním se Petr rozhodl zdrhnout se slovy, že ji vlastně nemiluje. A právě v tu chvíli začala Markéta spřádat pomstu.

Komu Danuše zavolá jako první?

Petrova maminka, soudkyně Danuše, se nikdy netajila tím, že se jí Markéta do rodiny až zas tolik nehodí. A vlastně se jí ani nelíbí. Snažila se však držet zpátky, aby do soukromí svého dospělého syna příliš nezasahovala. To vyústilo v to, že Petr sice neví, kdo je žena, se kterou spí, tedy tajemná Alex, Danuše to ví ale naprosto přesně.

Co by se stalo, kdyby se Petr rozhodl, že jeho srdce stále hoří pro Markéru a nikoliv Alex, která vlastně vůbec neexistuje? Tak nejprve by se Danuše zhrozila, pak si nalila, dala by si snídani na nervy a zavolala Viki. Ta by ale v záchvatu hrdosti telefon ani nezvedla a stáhla by se do ústraní. Po vzoru své imaginární sestry Alex by dokonce možná odletěla do Ameriky.

Budou scenáristé šílení?

Markéta by se jala z honosné vily hned vyhodit Ilonku, která má na ni jasný názor, a proto nevěstě pije krev. Určitě by se nebála s Petrem do pár dnů od svatby otěhotnět, ať by Petr chtěl nebo nechtěl. Jedině tak si ho na sto procent udrží u sebe. Kamarádku Lily by v tomto případě neposlouchala.

Ještě by Markéta mohla:

skončit v advokátní kanceláři, vyhodit Ilonku a stát se ženou v domácnosti,

přestěhovat celou rodinu někam úplně jinam,

zbavit se Danuše,

obrátit děti na svou stranu - spíše nepravděpodobné,

přesvědčit Petra, aby se vzdal kariéry soudce tam, kde momentálně žijí, a ještě se pokusil o nabídku v Praze, kterou nedávno dostal,

najít si novou chůvu.

Už se ale zapomnělo, že se Markéta vyspala pod tíhou smutku v baru s Markem a nikdy se to vlastně neřešilo. Jak už to tak v seriálech bývá, přijde nakonec ta pravá chvíle, kdy tahle informace vyjde najevo? A pak bude Petr rád, že od toho oltáře opravdu utekl. Ani zbavení se Markéty mu však štěstí nepřineslo. Je stále sám a teskní po Alex. Snad nejsou scenáristé takoví šílenci, aby dali Markétu a soudce znovu dohromady. To už by jim diváci snad ani neodpustili.

Spoiler: Fanoušci Sid a Fanoušci Sid a Haďáka se konečně dočkají, dvojice se dá dohromady! Romantika a velká gesta zaručeny. Rodina Novotných bude ale proti. A tak můžeme čekat na opětovný boj za lásku. Podaří se to Sid?

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

