S královnou Camillou mnozí nepočítali: Srovnávají ji s princeznou Dianou, tampón jí nikdo nezapomene

Jmenuje se Camilla Parker Bowles a v minulém týdnu se stala novou královnou. Věc, se kterou mnozí možná ani nepočítali a brali ji za milenku Charlese, která rozvrátila jeho manželství s milovanou Dianou. To však není dnes už tak docela pravda.

Své milované se budoucí král nechtěl vzdát

A to, ačkoliv stojí mezi „obyčejnými smrtelníky“, kterým se podařilo proniknout do královské britské rodiny a trochu jí veřejnosti polidštit. Zatím nejlépe se to povedlo právě Dianě, na paty jí šlape milovaná Kate, jejíž sestra Pippa má podle některých nejkrásnější pozadí na světě, a někde v závěsu daleko stojí Meghan, která měla velkou naději na úspěch, kazí si to ale sama.

Možná právě Camilla, už jednou rozvedená se dvěma dětmi, byla průkopnicí pro Meghan, která na tom se svým statusem byla stejně. Rozvedený partner není pro britskou rodinu přijatelným členem rodiny, tady však byly prolomeny ledy. Charles se s Camillou poprvé setkal v roce 1970 a měla to být láska na první pohled. Líbilo se mu, že se směje stejně jako on a je upřímná.

O rok později ale nastoupil do vojenské služby, a když se vrátil, byla jeho milovaná Camilla už provdaná za Andrewa Parkera Bowlese. I přesto se měli tito dva dál přátelit, Charles šel dokonce jejímu synovi za kmotra.

Zlí jazykové tvrdí, že na konci sedmdesátých let už to ale nebylo jen přátelství, o což se samozřejmě začala zajímat světová média. I to mělo uspíšit Charlesovu žádost o ruku mladičké Diany Spencer, čímž chtěl zabránit spekulacím. To se mu na nějaký čas podařilo, když ale byly Williamovi čtyři roky a Harrymu dva, začal se Charles s Camillou znovu vídat. Tehdy měla už i Camilla dvě děti.

Chtěl bych být tvým tampónem, řekl budoucí král

Diana si poměru svého manžela všimla a několikrát na to dvojici upozornila. Nezabránilo jim to pokračovat. Definitivně byl jejich poměr potvrzen ve chvíli, kdy na veřejnost unikl přepis jejich telefonního rozhovoru, kdy Charles Camille vysvětloval, jak moc by si přál žít v jejich kalhotkách, že by to tak pro všechny bylo jednodušší. Když se ho Camilla zeptala, čím by chtěl být, zda kalhotkami, odpověděl, že by chtěl být jejím tampónem. Zveřejněné přepisy telefonátů byly ostudou pro celou královskou rodinu. Prý tehdy zuřila i sama královna Alžběta II., krátce na to ale ministerský předseda John Major oznámil odloučení mezi Charlesem a Dianou.

že to musí být pro oba peklo, ale že vím o všem, a nechci, aby ze mě dělala idiota.“ Po tom, co kniha v roce 1992 vyšla, se spekulovalo, zda tento skandál Charles ustojí a vůbec někdy usedne na trůn. Dnes už víme, že čas všechno vzal a jsou tací, kteří už si ho ani nepamatují. A Charles je skutečně na trůnu. To však neznamená, že neexistují ti, kteří tvrdí, že za Dianinou labilitou mohl právě tento milenecký poměr, který ji hnal do úzkých. Diana pro knihu Diana: Her True Story řekla , jak vztahový trojúhelník probíhal. „Řekla mi, že mám všechno na světě, lásku a obdiv mužů po celém světě a dvě krásné děti. Zeptala se mě, co víc bych chtěla. Odpověděla jsem, že svého manžela. Řekla jsem jí, že je mi líto, že jim stojím v cestě, a.“ Po tom, co kniha v roce 1992 vyšla, se spekulovalo, zda tento skandál Charles ustojí a vůbec někdy usedne na trůn. Dnes už víme, že čas všechno vzal a jsou tací, kteří už si ho ani nepamatují. A Charles je skutečně na trůnu.

Jen Diana je pravá královna, píše se na sociálních sítích

Charles a Diana se rozvedli až v roce 1996, Camilla se rozvedla v roce 1995. Diana tehdy poskytla rozhovor, ve kterém potvrdila, že v manželství byli tři. A prý tam proto bylo tak trochu plno. V roce 1998, rok po smrti princezny Diany, představil Charles Camillu svým synům. Na veřejnosti vystupuje Charles s Camillou od roku 1999, nedbaje jakýchkoliv královských pravidel. Prý se měla dokonce královna Alžběta II. vztah snažit rozvrátit, protože s ním nesouhlasila. Nikomu se to ale nepodařilo a časem se tak nějak všichni smířili s tím, že mezi ty dva nikdo nevstoupí. V roce 2005 se vzali při civilním obřadu. Toho se královna ani její manžel princ Philip neúčastnili. Camilla titul princezny, který měla Diana, nezískala. Byla vévodkyní z Cornwallu.

Zda ji veřejnost přijme po boku Charlese v nové roli, nebo bude stále vzpomínat na zesnulou Dianu, si musíme nějaký ten čas ještě počkat. Na sociálních sítích se už teď objevují videa, ve kterých Dianu s Camillou srovnávají. Často s dodatkem, že královna lidských srdcí je jen jedna. Britský lid Camillu nikdy tak dobře nepřijal, spíše ji tolerují kvůli milovanému Charlesovi. Tak trochu v jejích stopách se vydává Meghan, která si na velký problém zadělává sama. Je zajímavé, jak se svět dokáže semknout k lásce či nenávisti jedné dříve "obyčejné" ženy. Odpustí Camille britský lid, že má po boku krále?

Zdroj: wikipedia.org, ahaonline.cz

KAM DÁL: Velký rozhovor s Tomášem Papršteinem: Sexuálně mě zneužíval učitel, skoro nikdo mi nevěřil. Dostal jen podmínku, dnes učí mládež dál.