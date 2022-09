Policie našla pohřešovaného chlapce. Matce nevěřili, že to není její syn. Skončila na psychiatrii

V nejistotě a šíleném strachu žila celých pět měsíců. Několikrát policii upozorňovala, že za Walterovým zmizením by mohly stát problémy, které měl ve společnosti jeho otec. Když policie oznámila, že Waltera našla, zdálo se, že je po problému. V naději, že se její milovaný syn našel, se Christina nadšeně vrhla ke dveřím. Hned jí ale došlo, že tohle její milovaný Walter opravdu není. Policie si ale takový skandál nemohla dovolit.

Christine přesvědčovali, že se mýlí

Příběh odvážné Christine zfilmoval Clint Eastwood. Hlavní roli ve filmu Výměna z roku 2008 si zahrála Angelina Jolie.

V té době byla totiž losangeleská policie kritizována kvůli korupci a pochybit v případu, který znal už tehdy téměř každý, se zdálo nepřípustné. A protože chlapec zmizelému Walterovi trochu podobný byl, strážci zákona jí donutili, aby to s ním přeci jen zkusila. Policisté ji přesvědčovali, že se chlapec za půl roku změnil, vyrostl, proměnily ho zkušenosti… Nejistou matku toužící po šťastném konci tehdy zmátli. Ale mateřský instinkt nakonec neselhal ani tady.

I Walterovi spolužáci si byli jisti, že je to skutečně on. Christine ale naběhla na polici a na fotografiích se snažila dokázat, že jde o dva rozdílné chlapce. Dokonce měla k dispozici zubařské záznamy, které byly neochvějným důkazem. Policejní šéf se s ní ale vůbec nechtěl bavit. To by mu tak scházelo, ještě další skandál. A tak Christine umístili do psychiatrické léčebny s vysvětlením, že se zbláznila a už ani vlastního syna nepoznává.

Nikdy nepřestala svého syna hledat

Někdy jsou Northcottovy vraždy malých chlapců nazývány souhrnně Winevillské vraždy (Vraždy ve Wineville Chicken Coop).

Deset dní snášela hrůzné podmínky léčebny, kdy s ní jednali jako s narušenou hysterkou. Potom ale nastal zlom. Chlapec přiznal, že skutečně není Walter a lhal, aby se dostal od nevlastní matky do Los Angeles. Chtěl totiž potkat známého herce. Jeho skutečné jméno bylo Arthur J. Hutchins. Soud jí tehdy přiřkl jako odškodnění 11 tisíc dolarů od kapitána Jonese, který ji do léčebny poslal, ten jí je ale nikdy nedal.

Když dali policisté Christine zapravdu, znovu v ní zahořela naděje, že se s Walterem někdy setká. Ne však nadlouho. Svědectví Jessie Clark přineslo stopu na farmu jejího strýce Gordona Northcotta v Kalifornii, kam měl unášet malé chlapce, pohlavně je zneužívat a následně vraždit. Walter měl být jedním z nich.

Jeho ostatky se ale na farmě nenašly. Christine se proto stále držela naděje, několikrát Northcotta kontaktovala. Ten ale jednou tvrdil, že chlapce zabil, poté svou výpověď odvolal. Naposledy s ním mluvila před výkonem trestu smrti, působil však jako blázen. Zoufalá matka usoudila, že nemá smysl se na jeho výpověď spoléhat a Waltera hledala až do své smrti v roce 1964. Nikdy ho ale nenašla.

