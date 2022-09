Když si vyvaříte slávu: Ti nejznámější čeští kuchaři, kteří dobyli televizní obrazovky

Zapsat se do podvědomí diváků tím nejlepším receptem není vůbec jednoduché. Komu se to povedlo?

Ivan Vodochodský

Herec Ivan Vodochodský, kterého mohou diváci momentálně v televizi vídat jako zákeřného starostu ze seriálu ZOO, si už dříve získal srdce divaček svým vařením. Mimochodem, politika není jeho doménou jen na televizních obrazovkách, od roku 2012 do 2016 byl také zastupitelem Královehradeckého kraje.

Vidět jste ho mohli například v pořadu Rady ptáka Loskutáka. S manželkou Dagmar má dceru Terezu a syna Vojtěcha, oba se věnují herectví. Terezu můžete rovněž vídat v seriálu ZOO jako asistentku, která občas balí Alberta, Vojtěch ztvárnil v minisérii Iveta Petra Sepešiho.

Přemek Forejt

Nelze zapomenout na potetovaného kuchaře, který už jako mladý vyrazil hledat štěstí do Anglie a dnes ho díky Masterchefovi znají úplně všichni. Pomohlo mu, že na rozdíl od dalších porotců Radka Kašpárka a Honzy Punčocháře, překročil svůj stín a je ho vidět i jinak než u hrnců.

Aktivně dělá reklamu na sociálních sítích, takže je z něj dnes skoro influencer, zpívá, vystupoval v show Tvoje tvář má známý hlas, dělá reklamu pro fast food McDonald's a za partnerku pojal jednu z našich nejznámějších hereček současnosti, Evu Burešovou. S tou se v minulých dnech dočkal jejich prvního společného syna Tristana.

Zdeněk Pohlreich

Lektor české gastronomie, podnikatel a kuchař, kterého se bála nejedna restaurace, to je Zdeněk Pohlreich. V letech 2009 až 2018 moderoval televizní show Ano, šéfe. Ke kuchařině ho vlastně dovedla náhoda. Poté, co nesložil přijímačky na střední školu, se vydal studovat učební obor kuchař. Ze začátku ho to vlastně vůbec nebavilo, a kdyby mu tehdy někdo řekl, že ho to proslaví po celé zemi, asi by se smál.

Patří mu několik restaurací, jako Cafe Imperial, Divinis a Next Door by Imperial.

Vypracoval se z ničeho, po roku 1986, kdy emigoval, působil v zahraničí. Nejdříve v Nizozemsku, poté v australském Adelaide. Prima neváhávala využít jeho popularity, a přidala mu také show Na nože. Poté se přidaly ještě Šéf na grilu, Rozpal to, šéfe, Vařte jako šéf, Už dost, šéfe, Česko vaří s Pohlreichem, Teď vaří šéf a Zdeňkova akademie. Je autorem několika kuchařek, a dokonce si zadaboval v jednom díle amerického seriálu Simpsonovi postavu kuchaře Gordona Ramseyho.

Jiří Babica

Jedni ho milují, druzí nenávidí nebo se mu posmívají. Popularitu mu ale nelze upřít! Český kuchař Jiří Babica moderoval v letech 2008–2014 pořad Babicovy dobroty na televizi Nova. Později se přesunul na TV Barrandov s pořadem Babica vs. Sapík. Během pandemie si dokonce založil vlastní Youtube kanál s názvem Babicova televize, kde ukazuje recepty na dobroty podle svého gusta. Proslul svou všestranností: „Když nemáte horčici, dejte tam kečup. A když nemáte kečup, dejte tam salát.“

Láďa Hruška

Když se vytasil se svým smažákem z mikrovlnky, hrníčkovou bábovkou, olivovou zmrzlinu a využitím kuřecích kůžiček, někteří nevycházeli z údivu. Překvapivě si ale Láďa Hruška, propagátor levných surovin, získal srdce nejednoho diváka.

Podle Ládi Hrušky si uděláte skvělý smažák, když si nastrouháte do hrníčku trochu sýra, přidáte vajíčko, vymažete tukem, vysypete strouhankou a všechno to šoupnete do mikrovlnky. Smažák je na světě za pár minut! A můžete si ho dopřát klidně v kanceláři, prý.

Jeho cesta vedle přes pozici terénního zpravodaje, potravinového inspektora až ke kulinářskému experimentátorovi, který v rámci zpravodajství zkoušel vařit levně. V únoru 2015 dal ale výpověď a hned v srpnu téhož roku se objevil na konkurenční televizi Prima, kde mu svěřili vlastní pořad. Vychytávky Ládi Hrušky dávají dodnes, každou neděli po obědě.

Jaroslav Sapík

Do podvědomí české veřejnosti se dostal zejména díky pořadu Česko na talíři, kde ukazoval českou kuchyň na profesionální úrovni. Patří totiž mezi její zaryté obhájce. Letos v srpnu oslavil krásných 70 let a sám se nechal slyšet, že má raději mladší lidi než ty ve svém věku. Mladší nemají podle něj potřebu si na něco neustále stěžovat.

Roman Paulus

Už mu nikdo neodpáře, že je prvním českým šéfkuchařem, který v roce 2012 získal michelinskou hvězdu. Tu poté ještě pětkrát obhájil. V roce 2013 byl tváří kampaně Paulus vs. Ihnačák, která zahájila jeho spolupráci s obchodním řetězcem Lidl. Pravidelně poskytuje do médií rozhovory týkající se gastronomie. Je autorem mnoha receptů a knih a jeho jméno už zná zkrátka každý.

Emanuele Ridi

Pokud jste si někdy přáli být „S Italem v kuchyni“, jste tu správně. Právě tímto pořadem na televizi Prima se do podvědomí české veřejnosti dostal italský kuchař, kterého veřejost už spíše považuje za český klenot než italský. Na chvíli ale zběhnul i ke konkurenci, a na televizi Nova uváděl spolu s Jaroslavem Žídkem soutěžní pořad Nejlíp vaří moje máma. Nechyběl ani ve Stardance, kde se protančil až do čtvrtfinále. V dalších pořadech ukázal divákům svou rodnou Itálii nebo se zaměřil na zábavnou výuku italského jazyka pro děti.

