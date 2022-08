Eva Burešová už ví, kdy přijde porod druhého potomka. Má na to speciální metodu. Funguje na všechny ženy?

Eva Burešová je pro mnoho mladých lidí vzorem. Nikdy nevzdala své sny, šla si tvrdě za svým, a ačkoliv pochází z Hlučína, který je kousek od Ostravy, v Praze udělala zkrátka díru do světa. Má krásný hlas, umí hrát a o svém úsměvu nazpívala dokonce píseň. Teď se ale stahuje do ústraní a hodlá se věnovat znovu rodině. A prozradila, kdy porodí!

Eva očekává narození svého druhého potomka každým dnem. Prvního syna Nathaniela Adama Salvatore Krásného má s hudebníkem Michalem Krásným, který ji krátce po porodu opustil. Veškeré křivdy už jsou ale dávno vyřešeny a dvojice má spolu skvělý vztah. Když se blížil porod jejího první syna, oznámili to herečce nalezené čtyřlístky.

"Naposledy jsem našla tolik čtyřlístků těsně před porodem Nathánka. Dnes jich mám v ruce opět dost. Čtyři. Pro každého z naší rodiny. Takže by to znamenalo, že již brzy?"

Právě v neděli 14. srpna našla Eva jako znamení další ze čtyřlístků. Znamená to, že se už brzy dočkáme nové vycházející hvězdy? Přemek má z předchozího vztahu dceru Stellu, Eva chlapce. Jistěže si dvojice přeje, aby bylo miminko hlavně zdravé, ale přeci. Komu se asi splní přání "párečku"?

Jméno vybírá Eva s Přemkem nejen podle toho, jak se jim líbí, ale také na základě numerologie a jeho významu. Eva neponechává nic náhodě, to je jí blízké.

Dvojice teď nemůže být šťastnější. Daří se jim zkrátka ve všech oblastech. Pracovně jsou velmi vytížení, koupili krásný dům za Prahou a všichni jsou zdraví. Tak ať i ten blížící se porod, na který se Eva pečlivě připravuje, stejně jako na ten předchozí, dobře dopadne!

Tak pokud, milé dámy, jste také v očekávání a zajímalo by vás, jestli už není vaše šťastné datum, vyrazte do přírody a koukejte se pod nohy! Pokud najdete pár čtyřlístků, víte, co to znamená...

Zdroj: Instagram, Blesk.cz

