Žena pracuje dva dny v týdnu, ale vydělává přes 1 500 000

Miki (29) se na svém profilu na sociální síti pochlubila nejen s tím, co dělá, ale mimo jiné také s tím, kolik přesně si vydělá za rok. Její sledující byli v naprostém šoku, zkrátka nemohli uvěřit tomu, že si dívka může vydělat více než většina vysokoškoláků povoláním, ke kterému nepotřebuje mít ani střední.

Mladá žena se totiž živí jako exotická tanečnice a svou práci údajně miluje. Svoji kariéru prý začala již před 8 lety a za tu dobu měla možnost své taneční schopnosti vypilovat k dokonalosti.

Minulý rok si prý vydělala v přepočtu 1 618 000, což je pro většinu lidí s běžným povoláním naprosto nedosažitelné. To nejlepší na její práci ale údajně je to, že může pracovat jen dva dny v týdnu a ostatní dny má volno.

Za svou kariéru už totiž Miki zjistila, jak získat ta největší dýška a tančení v klubech prý zkrátka miluje. Měnit své zaměstnání se tedy rozhodně nechystá, nemá k tomu prý jediný důvod. Své výdělky si zapisuje do tabulky, aby měla ve svých financích přehled, a svěřila se s tím, že si za jeden večer může vydělat v přepočtu téměř neuvěřitelných 100 000 korun. Za jediný večer si tedy může vydělat částku, pro kterou lidé s běžným typem zaměstnání pracují 5 dní v týdnu několik měsíců.

Prozradila, že si dokonce zapisuje i to, jak se v dané dny upravila a co měla na sobě, nakonec zanesená data vyhodnocuje a přišla na to, jak si za večer vydělat co nejvíc. Údajně si prý stačí vzít barevnou paruku.

