Další změny ve Snídani s Novou: Zrušili jednu z pozic, krásná brunetka přišla o práci

Snídaně s Novou je pro diváky každodenní chleba. Nejen, že ji televize vysílá už bezmála 29 let, nabízí divákům každodenní jistoty. To, na co jsou zvyklí, tam zkrátka najdou. Jedná se o jeden z nejsilnějších pořadů, které na televizi Nova najdeme.

Nechybí žádost o ruku

Ranní program je složen z rozhovorů, každou půl hodinu běží zprávy, přehled tisku a dopravní servis. Nechybí ani hudební klip či pohádka pro nejmenší. Snídaně už zažila mnoho zvratů a byla svědkem krásných osudů!

Například právě v tomto pořadu požádal Míra Hejda o ruku Zorku Hejdovou, která samozřejmě souhlasila. Dvojice uváděla pořad společně od roku 2014, pět let předtím jsme mohli Zorku vídat po boku Tomáše Krejčíře. Z vysílání odešli Hejdovi až v roce 2020.

Mezi bývalé moderátory patří například influencerka Nikola Čechová, kterou diváci teď znají z pořadu Survivor, její kolega Milan Peroutka, Gábina Partyšová, Aleš Lehký, Dana Morávková, Martin Písařík, Eva Decastelo, Kateřina Hrachovcová nebo duo sourozenců Gondíkových.

Tereza Jandová je bez práce

O smutnou novinku se na sociálních sítích podělila Tereza Jandová, která dříve provázela coby zprávařka: „9 let na Nově – všechno jednou končí a něco nového začíná. Abych předešla dotazům, které mi už začínají chodit. Už zítra začíná nová Snídaně a místo zprávaře se zrušilo, tedy moje místo…“ Její úlohu převezme v tomto případě Ondřej Havel a Johan Mádr.

„Mě to samozřejmě mrzí, že už nebudu součástí, ale vážím si těch krásných 9 let, které jsem tam strávila, které mě hodně naučily a díky kterým jsem potkala spoustu skvělých lidí,“ svěřila se Tereza. „Kam mě vítr zavane, to se teprve uvidí,“ dodala. Skoro to vypadá, že se rozhodnutí dozvěděla náhle a sama byla překvapená. Po neustálých změnách tak diváky čeká další.

O podobném náhlém vyhazovu se spekulovalo už u Čechové s Peroutkou. Dvojice se tehdy nechala slyšet, že o tom, že dostanou padáka, vůbec netušili. Dokonce nedostali ani příležitost se s diváky rozloučit. Čechová později vzpomínala, že jí dva roky moderování a vstávání v půl čtvrté ráno daly drsnou školu. Tehdy na své výkony dostávala dvojice mnoho kritiky.

