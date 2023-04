Jedna rodina: Klářiny děti Crha ponižuje, vlastní ho nezajímají

Když jste ve „střídavce“ poslední nezadaný člen, je jasné, že vás nová láska zcela pohltí. To se stalo Kláře Tejkalové, kterou hraje brilantně herečka Zuzana Vejvodová. Potkala Aleše Crhu, kterého ztvárňuje Stanislav Majer, a dokonce už si ho k sobě nastěhovala. Nutno říct, že ne tak docela dobrovolně, protože ten ji v plánech předběhl a objevil se v ložnici s krabicemi plnými věcí. Kláře bylo nejspíš trapné ho vyhodit – nebo možná ani vlastně nechtěla – a tak nebere příliš v potaz námitky dětí, které od začátku cítí, že Crha není dobrý člověk.

Děti vnímají, že Crha není dobrý člověk

Její bývalý manžel Karel už si však antipatie dětí všiml a mrzí ho, že to byl právě on, kdo rozbil rodinu a odešel ke své současné partnerce Petře. Možná mu až s reakcí dětí na Crhu došlo, že rozvod rodičů dětem pochopitelně nebyl zcela ukradený. Celá situace vygraduje, když Crha napíše dětem, aby došly ze školy domů samy. Chce si užít nějakou tu vášnivou chvilku s Klárou a nezajímá ho, že Elinka s Johanem nejsou na takové zacházení zvyklí. Děti tak dojdou k tatínkovi zmatené, že měly jít ze školy samy. Ten je přivede domů a hned Kláře vmete do tváře, že se peleší s Crhou a nestará se o děti.

Crha se v té chvíli ukáže jako arogantní manipulátor, kterému vůbec nevoní, že by se jim měl Karel plést do života. Co však Kláře možná otevře oči, když už to nebyla Petřina pravda o vykradení benzinky, je návštěva paní Crhové, matky Alešových dětí. Ta řekne Kláře na rovinu, jak to je, a mladá žena zůstane v šoku.

Bohatství Alešovi u Kláry nepomůže

Ačkoliv by si Klára jistě kus toho štěstíčka už zasloužila, neboť v prvních dílech byla jako osina v zadku, seriál přináší skvělé téma – nový partner v rodině, proti kterému se děti postaví, protože si myslí, že to není dobrý člověk. Možná je škoda, že tvůrci nedali více prostoru nějakým větším naschválům ze strany juniorů, aby se divák u televize zasmál. Na druhou stranu jsou Alešovy manipulace tak evidentní, že se diváci musí chytat za hlavu a divit se, jak je možné, že Klára nevidí, že se zamilovala špatně. A Crhovi nepomůže ani to, že je údajně bohatý. Ačkoliv v takovém případě zůstává otázkou, proč se stěhoval ke Kláře do malého staršího bytu. Neměl by mít někde daleko větší luxus? Dům, byt, vilu? Bazén? Vířivku? Saunu?

Zda Klára nakonec najde odvahu a postaví se za své děti, nebo dá přednost vášni a růžovým brýlím, to uvidí diváci už příští týden na televizních obrazovkách. Nedočkavci mohou poslední díl s názvem Kopačky vidět už teď na Voyo. A jisté je, že pro Kláru to teď nebudou časy vůbec jednoduché…

Zdroj: TV Nova, Instagram

KAM DÁL: Mistr republiky propadl toluenu, rozhodl se vraždit a tříleté dítě nechal přihlížet. Pustili ho při amnestii.