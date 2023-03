Mistr republiky propadl toluenu, rozhodl se vraždit a tříleté dítě nechal přihlížet. Pustili ho při amnestii

Psal se duben 1984 a Roman Kučerovský se chystal na svůj hrůzný čin. Možná by stopy vyšetřovatele právě k němu nikdy nedovedly, ale v odpoledních hodinách se čtvrtého dne v měsíci vracel jeden z nájemníků domu nacházejícího se v ulici Příkop v Brně. Ve třetím poschodí, kde bydlela Jitka Bezděková, vycházel z bytu kouř. Zvonil, bušil na dveře. Nikdo se ale neozýval. Sousedé si mysleli, že si Jitka odskočila do obchodu – to by však znamenalo, že je v bytě její tříletý syn a hrozí mu smrtelné nebezpečí.

Tříletému chlapci přikázal, aby se schoval pod peřinu

Přivolaní hasiči vyrazili dveře, nebohé dítě zachránili. V tu chvíli ještě netušili, že nalezené zbytky tkání a části kůže s vlasy vedou k vrahovi, který mladou ženu zavraždil před zraky tříletého dítěte, kterému přikázal, aby se schoval během činu pod peřinu. V bytě byly dále nalezeny části mozku, lidské zuby, ušní boltec a také rozsáhlé krevní stopy.

V kamnech a kýblu na popel se dále našly části ohořelých kostí a kovová část sekyrky. Vyšetřovatelé vyslýchali sousedy, kteří potvrdili, že se Jitka Bezděková znala s jakýmsi mužem, dvakrát trestaným mistrem republiky ve volném stylu. Jmenoval se Roman Kučerovský. Tento muž, který propadl toluenu, byl v den požáru byl spatřen, jak vychází z jejího bytu.

Kučerovský kladl při zatýkání odpor, musel být použit slzný granát

Zadržen byl sice během pár hodin, jeho výslech ale nikam nevedl. Tvrdil, že se ještě nenarodil a je anglický král. Vzniklo podezření, že se snaží předstírat duševní poruchu. Při zatýkání přitom kladl odpor a musel být použit slzný granát. Při prohlídce zdevastovaného bytu byly zajištěny kusy masa o celkové váze 22 kg. Znalec následně potvrdil, že se jedná o maso lidské.

Kučerovský byl umístěn do psychiatrické léčebny v Praze. Mezitím probíhalo vyšetřování lidské tkáně a krevních stop. Bylo jednoznačně prokázáno, že patří jednomu člověku. Tehdy se ještě analýza lidské DNA běžně nevyužívala. Chyběly důkazy, že se jedná o Bezděkovou, která byla dvakrát rozvedená – a stejně jako Kučerovský byla toxikomanka. V minulosti byla několikrát soudně trestána. Vyšetřovatelé také pracovali s verzí, že Kučerovský sám nevraždil, ale pouze zahlazoval stopy po někom jiném.

Díky amnestii si celý trest neodseděl

Přiznal se po čtyřech měsících. Dva týdny před vraždou se s Jitkou pohádal. Šel si to s ní vyříkat, do bytu ho ale nikdo nepustil, Jitka totiž spala. Kučerovský tam už šel s nožem. Probudil ji, vyčetl jí chování, oběť mu ale odporovala. Dvakrát ji bodl, pak jí uřízl hlavu a tříletému chlapci, který byl opodál, přikázal, aby se schoval pod peřinu. V kuchyni našel sekyrku, kterou Bezděkovská sekala dříví do kamen. Pomocí ní a nože její tělo rozřezal.

V kamnech spálil části těla, kabát i boty. Další kusy těla uložil do kufru a všechno vysypal v blízkosti pedagogické fakulty do řeky Svratky. Pak se vrátil ještě jednou a zbývající části si donesl do svého bytu. Koberce chtěl původně také hodit do řeky Svratky, to už byl ale zatčen. Potápěči jeho verzi potvrdili, části těla našli i po týdnech.

Kučerovský podle soudních znalců trpěl sexuální deviací, byl psychopatickou osobností s agresivními sklony. Nesnesl odpor a odmítání, bylo to pro něj frustrující. V době spáchání činu se pravděpodobně nacházel ve stavu snížené příčetnosti. Byl odsouzen k 24 letům vězení. V roce 1990 však přišla amnestie a Kučerovský byl propuštěn. Odseděl si tak jen 6 let.

Zdroj: kriminalistika.eu, wikipedia.org, ahaonline.cz

KAM DÁL: Řidička smrti Olga Hepnarová: Chtěla se pomstít společnosti, prý ničí jednotlivce.