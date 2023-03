Za špatný spánek i cukrovku možná může prach pod postelí

Běžně se vytírají jen dobře dostupná místa a s nábytkem se nehýbe. Je to pohodlné, rychlé a „na oko“. Právě tam jsou ale největší vrstvy špíny, takže se alergeny a plísně mohou čile množit.

Neviditelná špína má vliv i na psychiku

Pohled na úklid změnil experiment, který upozornil na prach pod postelí. K tomu, aby bylo dost materiálu (prachu) pro sběr vzorků, stačil pouhý týden. V afrických zemích a v jihovýchodní Asii, kde analýza také probíhala, byl objem nečistot pochopitelně větší, ale i mezi evropskými zástupci, jako je Česko, Maďarsko, Švédsko, Belgie, Itálie a Německo, se našlo nadměrné množství nečistot. A to i přesto, že se uklízí častěji a s pomocí moderních pomocníků, například robotických vysavačů.

Prach obsahoval hormonální (endokrinní) disruptory. Jde o chemické sloučeniny, které způsobují hormonální nerovnováhu a narušují přirozené funkce organismu.

Kortizol a melatonin zodpovídají za plynulý a kvalitní spánek, inzulin brání vzniku cukrovky, tyroxin podporuje funkci štítné žlázy, chrání tělo před autoimunitními chorobami a váhovými výkyvy (bez diety), trojkombinace endorfinů, serotoninů a dopaminů dohlíží na vyrovnanou psychiku a brojí proti úzkostným stavům, pohlavní hormony jsou nápomocné při menstruaci, v období těhotenství, porodu a menopauzy, adrenalin a testosteron zase představují „parťáky“ pro muže. To všechno ale dostane na frak, když si v noci lebedíte na prachové vrstvě.

Děti jsou v mnohem větším ohrožení než dospělí. V posteli totiž tráví více času, hrají si na zemi, strkají do pusy hračky i prsty. Jejich kůže je navíc tenká a má schopnost zvýšené absorpce. To znamená, že skrz ni projdou do těla i škodlivé látky a nečistoty, které pak napadají imunitní systém. Ten ale není v takové kondici, aby útoku alergenů a disruptorů vzdoroval, a tak se rozvinou alergie, potíže s dýcháním a trávením, bolesti hlavy, nadměrná únava, případně i poruchy chování.

Vždy nejprve utřete prach, teprve pak vysávejte. V případě opačného pořadí prach padá na vyluxovanou podlahu a museli byste nečistoty utírat ještě jednou.

Prevence je základ zdraví

Ložní povlečení byste měli měnit každý týden. Zbytky kůže a potu nebo chlupy od koček a psů jsou živnou půdou pro roztoče. Je s podivem, že samotné lůžko člověk obvykle udržuje v čistotě, ale stav pod postelí je mu většinou lhostejný. Nahromaděný prach je přitom nebezpečnější než dlouho používané prostěradlo.

Zametání koštětem ale není dobrou volbou. Mikročástice prachu se rozutečou na všechny strany a brzy na sebe nabalí chomáče a další špínu. Podlahu musíte vytřít a postel ze všech stran (dřevěné části i čalounění) otřít vlhkým hadrem.

Zdroj: celostnimedicina, gleem

