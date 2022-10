Spánek v zimě dokáže potrápit. MUDr. Viková radí, jak se vyspat dorůžova

Máte s každou nadcházející zimou pocit, že byste se nejradši uchýlili k zimnímu spánku a vzbudili se až na jaře, když ale ulehnete do postele, nemůžete do pozdních večerních hodin zamhouřit oči? Ačkoliv se to nezdá, tak právě v zimě je těžší kvalitního spánku dosáhnout. Poradíme, jak na zdravý spánek i v tomto období.