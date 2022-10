Nepříjemné afty v puse: Viry a bakterie za to nemohou, příčiny jsou banálnější

Že se vám v ústech vytvořil aft, poznáte zcela jistě. „Mělké vřídky s bílým středem a červeným okrajem o velikosti jednoho až tří milimetrů pokrývají sliznici buď samostatně, anebo ve větších shlucích v počtu deseti až sta vřídků,“ vysvětluje MUDr. Bohumil Ždichynec.

Dokonce se podle něj mohou spojit v jeden velký, nepravidelný, splývající vřed. „Afty se objevují obvykle několikrát do roka. Ačkoliv na ně trpí více malé děti a mladí lidé do 30 let, v životě se s nimi setkala už více než pětina dospělé populace, přitom častěji ženy než muži.“

Afty nejsou nakažlivé ani nebezpečné, přesto přesná příčina jejich vzniku není podle odborníků známá. Hovoří se obvykle o souvislosti s nižší imunitou a nedostatkem vitamínu B12, kyseliny listové, železa a zinku v organismu, což potvrzuje i Ždichynec. „Zhruba u třetiny pacientů s recidivujícími afty je nalezena snížená hladina ferritinu nebo železa v krvi. Někdy je objevena také chudokrevnost.“

Příčina vzniku není známá

Významný podíl na vzniku aftů, respektive na jejich recidivě, má dědičnost. „Děti rodičů, kteří trpí afty, mají velkou pravděpodobnost, že se i u nich afty též vyskytnou. Velmi často se objevují rovněž u jednovaječných dvojčat. Někdy se s afty potýkají i ženy během menstruace a těhotenství, a to kvůli nerovnováze hormonů v těle,“ uvažuje lékař.

Viry a bakterie příčinou nebývají, ačkoliv se to dnes mnoho lidí domnívá. „Ty mají vliv až později při infekci aftů a prodlužují dobu hojení. Naopak alergiím na určité druhy potravin – mimo jiné na jahody a ořechy, gluteny či látku SLS obsaženou v zubních pastách – se na vzniku aftů v ústech stále větší podíl přisuzuje. Vyloučit nelze ani mechanické a chemické podráždění ústní dutiny, například kvůli ortodontickým aparátům, jako jsou rovnátka, špatně sedící zubní protéze či zubnímu kartáčku, který je příliš tvrdý. Vliv mohou mít i amalgámové plomby a vzácně i druhotné poškození některými léky,“ má jasno Ždichynec.

Jak se urychluje hojení?

Protože příčiny vzniku aftů nejsou stoprocentně jisté, neexistuje ani jejich specifická léčba. „Aft zmizí obvykle spontánně do několika dnů až týdnů, záleží na jeho velikosti, množství, místě výskytu, typu a celkové obranné kondici člověka. Větší afty, které mohou dosahovat až velikosti 3 centimetrů, se hojí déle – v řádu několika měsíců – a zůstávají po nich jizvy. Pro urychlení hojení lze již vzniklý aft ošetřit antisepticky za pomoci vhodné dezinfekce. Vyplatí se také zvýšit příjem vitamínu B, jež obsahují například kvasnice, vejce, ořechy, celozrnné obiloviny, luštěniny, listová zelenina nebo brambory.“

Obranyschopnost posiluje též dostatek spánku a odpočinku, vyhýbání se stresu, pravidelné cvičení a pohyb na čerstvém vzduchu. „To všechno můžeme navíc podpořit kvalitními doplňky stravy, jež tělu doplní důležité vitamíny a minerály, které v zimě chybí. Důležité jsou především polyfenoly: antioxidanty, které mají pozitivní vliv na metabolismus a chrání tělo před škodlivinami,“ upozorňuje lékař Bohumil Ždichynec.

Vyhněte se cigaretám a kořeněným jídlům

Ačkoliv má na výskyt aftů vliv řada faktorů, které nelze nikterak ovlivnit, někdy jim předcházet můžeme. „Při stravování je dobré vyhnout se dráždivým a alergizujícím potravinám, kořeněným jídlům a citrusům, jejichž kyselé šťávy působí na sliznici agresivně. Také křupavé pokrmy, typicky chipsy, mohou zanechat stopy v podobě poraněné sliznice, kde se zanedlouho objeví bolestivý vřídek.“

Opomenout nesmíme ani důkladnou ústní hygienu, a to jak preventivně, tak při hojení aftů. „Používat bychom měli měkčí zubní kartáček a pastu bez pěnivé složky SLS. Alespoň jednou denně bychom si měli ústa vypláchnout jemnou ústní vodou, která neobsahuje alkohol. Pakliže hojení aftů trvá déle, než je běžné, je načase zvážit návštěvu zubního lékaře. Trvá-li výsev aftů u dítěte déle než dva týdny, nechte ho raději vyšetřit u dětského ORL odborníka nebo stomatologa,“ doplnil odborník.

