Krásná modelka zůstala znetvořená po útoku psa. Z jejích fotek mrazí

Se svým děsivým příběhem o tom, jak na ni pes zaútočil, se podělila přímo v televizním pořadu Love trap. Tato blonďatá australská kráska se přestěhovala do Velké Británie, aby se mohla své vysněné kariéře modelky naplno. To ale nevěděla, co všechno bude muset překonat.

K nešťastnému incidentu došlo, kdy s přáteli vyrazila na výlet do přírody, kde se rozhodli zůstat přes noc. Když se večer pomalu chystali do svých stanů, z ničeho nic na ni zaútočil pes, který patřil jedné z jejích kamarádek a nikdy se takovým chováním neprojevil.

Skočil na ni a pokousal jí obličej. Stalo se to tak rychle, že tomu ani nikdo z jejích přátel nedokázal včas zabránit.

Hned po útoku byla psychicky úplně na dně a poznamenala, že vypadá jako jeden z nejslavnějších klaunů, Joker, což pro někoho, kdo se svým obličejem živí, znamená velkou nejistotu.

Nakonec ale tento incident její hvězdnou modelingovou kariéru nijak neohrozil. Jizvy se až překvapivě dobře zahojily a nyní po nich už téměř není ani známka. Pro Suzel to ale nebylo vůbec lehké.

„Bylo zkrátka hrozně těžké to celé překonat a nezbláznit se z toho. Jsem ale strašně vděčná za to, že můžu stále dělat to, co miluju,“ vyjádřila Suzel svou radost.

Zdroj: Daily Mail

KAM DÁL: Žena utratila přes milion korun, aby vypadala jako démon. Lidé se jí bojí.