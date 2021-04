Nevzhledné strie nemusí být navěky. Trik jak se jich zbavit je jednoduchý

Byť by se mohlo zdát, že strie trápí pouze ženy, není tomu tak. U mužů se malé jizvičky objevují také. Důvod, proč se o tom v kontextu opačného pohlaví nemluví, je ten, že muži to prostě často vůbec neřeší.

Kromě toho se strie na mnoha místech těla schovají za ochlupení, což u žen je přirozeně podstatně složitější. Léto se blíží a svršků na těle bude s vysokými teplotami ubývat. Odhalené tělo znamená i starost o vzhled a v tomto případě nejde o nadváhu. Jak se tedy co nejefektivněji zbavit strií?

Jak strie vznikají?

Už v pubertě se na těle mohou objevit první pajizévky. Vznikají totiž popraskáním elastických vláken kůže. Když jako mladiství procházíme tělesným vývojem, s velikostí se natahuje také kůže. V tomto případě se však jedná o výjimečné případy.

Hlavní nepříjemná dávka strií vzniká převážně po těhotenství a také při radikálních změnách váhy. Nejedná se o obecný problém, protože kůže každého z nás má své specifické vlastnosti. Někdo tak může hubnout a tloustnout, jak chce, a strie se mu vyhýbají. Jeden ze způsobů, jak si pomoci, je prevence.

Prevence skrytá v jídelníčku

Jste to, co jíte. Známé rčení lze aplikovat i na větší náchylnost k tvorbě strií. Vhodným výběrem a konzumací potravin si můžete pomoci. Hlavní roli v tomto ohledu hraje zinek. Konkrétně jde hlavně o ořechy, mořské plody a luštěniny.

Pomoci může také pravidelný pitný režim, aby se celé tělo dostatečně hydratovalo. Nepodceňte ani dostatečnou dávku vitamínu E, kterou můžete aplikovat pomocí mastiček. Nejprověřenějším v tomto ohledu je bezesporu ricinový olej a výtažek z měsíčku lékařského.

Nic není nemožné

Byť se z mnoha zdrojů a lékařských názorů dozvíte, že strií se prostě nezbavíte, není to tak úplně pravda. Jistě je to proces, který u některých jedinců může trvat léta, ale beznaděj není ten správný recept.

Základem je disciplína a dostatek času, který likvidaci nepříjemných jizviček věnujete. Jeden z nejúčinnějších způsobů je půlroční čajová kúra. Celý jeden měsíc budete pít třikrát denně čajovou směs ze zlatobýlu, pampelišky, jedlového jehličí, pýru a přesličky. Stačí nechat vylouhovat jednu polévkovou lžíci. Čaj popíjejte v průběhu celého dne a po měsíci musí následovat čtrnáctidenní pauza.

Dalším méně náročným způsobem je aplikování citrónové šťávy vmasírované přímo na pokožku. Podobně může fungovat také přírodní bílý cukr, který použijte v podstatě jako peeling. Stejně tak je zajímavou variantou aloe vera, bílky z vajec či kakaové máslo nebo dokonce bramborová šťáva.

Ač to zní jako alibi, každý na výše zmíněné “recepty” reaguje odlišně. Co člověk, to jiné vlastnosti jeho kůže, a proto neexistuje žádný obecný návod na zaručené řešení.

Rozhodně ale nevěřte beznadějnému konstatování, že strie jsou prostě na celý život a nejde se jich v žádném případě zbavit. Existuje mnoho příkladů, které vás vyvedou z omylu.

KAM DÁL: Zpěvák Peter Nagy a jeho pozitivní rána. Obklopen kočkami odmítá číst zprávy