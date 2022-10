Zůstaňte déle mladí, jde to: Genetika není všechno, dlouhověkost můžeme z velké části ovlivnit sami

Ať se nám to líbí, nebo ne, stárneme všichni. Může se ale zdát jako nespravedlivé, že někteří z nás vypadají i v padesáti letech sotva na čtyřicet, jiným bychom jejich věk hádali a další se zdají být starší, než ve skutečnosti jsou. A stejně je to i s pochody uvnitř těla. Stárnutí je v podstatě rozklad funkcí i stavby organismu, buňky odumírají, chyby se množí, tělo bolí a rozhodně už nevypadá jako před dvaceti lety, naše výkonnost logicky klesá. Mnoho z důvodů, proč zdánlivě stárneme každý jinak rychle, najdeme převážně v naší genetické výbavě.

Genetika ano, ale všechno má svoji míru

Podle profesora Giuseppe Passarina, MD, PhD, profesora genetiky na univerzitě v Kalábrii, na univerzitě v Pavii a na univerzitě v Leidenu v Nizozemsku a vědeckého pracovníka na lékařské fakultě Stanfordské univerzity v Kalifornii, i dalších členů jeho vědeckého týmu závisí dlouhověkost na genetickém základu rodiny z 25 %.

Profesor Robert Sanders z Kalifornské univerzity v Berkeley na základě svých výzkumů navíc došel k závěru, že genetika ovlivňuje naše tělo a jeho změny mnohem více v mladším věku než v pozdějších etapách života. Zjednodušeně řečeno - čím více se vzdalujeme okamžiku zplození, tím menší vliv na nás mají v tomto ohledu naši rodiče. Ukazuje se, že u jednovaječných dvojčat, která mají stejnou genetickou výbavu, se postup procesu stárnutí ve vyšším věku odlišuje. S postupující dobou více záleží na individualitě každého z dvojčat, životních podmínkách a prostředí.

Cvičení se nevyhneme

Z těchto zjištění tedy plyne, že nemůžeme spoléhat na historicky zdravé předky a nedbat přitom na zdravý životní styl, ignorovat správné stravování nebo nezbytný pohyb. Jak se tedy můžeme pokusit skutečně zpomalit stárnutí a oddálit tak třeba i nástup nemocí, které tento proces provázejí? Nebude to jen pohodlné - ale jedním ze základních úkolů v tomto ohledu je zkrátka cvičení, které podpoří vaši kondici, udrží v aktivitě svaly, snižuje hladinu cholesterolu, reguluje hladinu cukru v krvi a zlepšuje funkci imunitního systému. Navíc působí i proti vzniku depresí a člověk si může déle zachovat svoji nezávislost na pomoci ostatních. A o tom přece “mládí” z velké části je.

Slunce pomáhá i škodí

S fyzickou aktivitou souvisí také dostatečný pobyt venku, kde se můžeme díky slunečním paprskům zásobit vitamínem D, který pomáhá mimo jiné i v boji před srdečními chorobami nebo rakovinou. Abychom si zajistili dostatečný přísun tohoto vitamínu, měli bychom na slunci strávit denně alespoň půl hodiny. Pokud se to nedaří, je nutné do jídelníčku zařadit více potravin, bohatých právě na “déčko”. Které to jsou? Můžeme si vybrat třeba některou z tučnějších ryb nebo vajíčka, ale i obiloviny a mnohé další potraviny.

Pozor ale na fakt, že pobyt na slunci sice působí pozitivně na tvorbu zmiňovaného vitamínu, ale na druhou stranu dlouhodobé slunění hlavně v létě naopak přivodí rychlejší stárnutí pokožky a může vést i ke vzniku rakoviny. I tady proto, jako ostatně všude jinde, platí známé rčení, že všechno máme dělat s rozumem a v normální míře.

Voda je základ

A co dál? Pomalu se dostáváme od fyzických aktivit k tomu, čím naše tělo živíme. A tady je důležité poznamenat, že nejde jen o jídlo, ale také o dostatečnou hydrataci. Právě to bývá s přibývajícím věkem trochu problém, protože tělo často zapomíná “mít žízeň”. Měli bychom se tedy naučit pít i ve chvíli, kdy nepociťujeme žízeň. Je to důležité jak pro udržení fyzické kondice, tak i pro psychiku. Právě ta je jedním z faktorů, které mohou stárnutí urychlit. Vyhýbejme se proto cíleně stresovým situacím. Život bude příjemnější a také delší.

Zdravá strava je samozřejmostí

Nakonec je třeba zmínit to, na co patrně mnozí čekají - zdravé stravování, které udržuje v kondici i naše střeva, jež jsou až ze 70 % odpovědná za imunitu celého těla. Neměli bychom tedy zapomínat například na ovoce bohaté na vlákninu, na zeleninu, jogurty, kefír nebo kysané zelí a další. Stejně tak je důležité zařazovat do jídelníčku dostatek bílkovin (ty mimo jiné poslouží k udržení aktivity svalů) a celozrnných potravin. Jak je vidět, v těle skutečně souvisí všechno se vším, a tak nikoho nepřekvapí, že všechnu snahu může umlčet třeba jen kouření. Proto, abychom si nekazili účinek ostatních aktivit, měli bychom se vyhýbat konzumaci veškerých toxinů, ale také nadbytečnému příjmu cukrů a soli.

Spěte sladce...

Po všech radách odborníků, které mnohé pohodlnější z nás spíše cítí jako zatěžování, je tady jedno příjemné doporučení. Pro pomalejší stárnutí bez většího omezení je důležitý také dostatečný, klidný a hodnotný spánek. Právě ten pomáhá udržovat tělo i mysl v dobré kondici. A když už jsme vzpomněli na myšlenky - nezapomínejme se dívat na svět optimisticky a hledat kolem sebe pozitivní zprávy, i když je to čím dál tím složitější…

Třeba taková klidná procházka podzimním lesem určitě přinese klid, radost z krásné přírody, potřebný pohyb i čerstvý čistý vzduch. Co víc si přát?

Zdroj: sciencedaily, National Librari of Medicine, fondazionevalterlongo

KAM DÁL: Tyto potraviny způsobují záněty v těle: O jaká jídla jde a proč se jim vyhnout?