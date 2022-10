Jak ušetřit na jídle: Dokonce i tyto potraviny můžete zamrazit

Existují některé druhy potravin, které většinu z nás zamrazit nenapadne, přitom je to často tím nejlepším řešením, jak zbytečně neplýtvat.

Spolu s energiemi se zvyšují i ceny některých potravin a náklady na život tak stoupají do astronomických výšin. Řada domácností se tak snaží ušetřit, kde se dá, tedy i na jídle. Na přípravě jídel můžete s největší pravděpodobností ušetřit mnohem více, než si myslíte.

Průměrná domácnost totiž za rok utratí tisíce korun za potraviny, které nakonec skončí v koši. Dokonce i v momentě, kdy si koupíme potraviny, které nutně potřebujeme k přípravě nějakého druhu pokrmu, se může stát, že nám určitá část ingrediencí zbyde. Ne vždy je totiž možné zakoupit jen takové množství ingrediencí, jaké potřebujeme k přípravě našich oblíbených receptů.

V takovém případě je ideální zbylé ingredience zamrazit a použít je příště.

To nejhorší, co můžete udělat, je pouze umístit je do lednice a doufat, že je v příštích několika dnech nějakým způsobem spotřebujete, to se totiž většinou zkrátka nestane.

Jak dlouho potraviny v mrazáku vydrží?

V momentě, kdy budete mrazit maso, zeleninu, chleba nebo cokoliv jiného, nezapomeňte na mrazicí pytlík napsat, o co se jedná a kdy jste danou potravinu dali do mrazáku.

Pečivo a čerstvé maso vám v mrazáku vydrží zhruba 6 měsíců, hotová jídla můžete v zamrazit až na 3 měsíce. Je tedy vždy nutné zkontrolovat, o jaký typ potraviny se jedná a jestli je ještě v pořádku.

Jak zmrazit ovoce

Zmrazit můžete jakýkoliv typ ovoce. Ideální je ho nejdříve nakrájet na kostičky a nasypat do znovu uzavíratelného mrazicího sáčku. Můžete tak zmrazit hned několik druhů ovoce a pár kousků od každého z nich použít k přípravě lahodného šejku.

Jak zmrazit mléčné produkty?

Zmrazit můžete dokonce i sýr a máslo. Ideální je tak počkat si, až budou tyto produkty ve slevě, nakoupit jich hned několik a většinu zamrazit. Do mrazáku nevkládejte bloček sýru najednou, nejdříve ho nastrouhejte a umístěte do mrazicího pytlíčku, můžete si tak odebrat přesně tolik sýru, kolik v danou chvíli potřebujete.

Jak zamrazit pečivo?

Ideální je také koupit zlevněné pečivo a zamrazit ho.

Dejte si ale pozor na to, aby v pytlíku, ve kterém daný druh pečiva zamrazujete, nebyl žádný vzduch. Zamrazit můžete dokonce i předem připravené toasty, tento tip ocení zejména časově vytížení rodiče.

Jak zmrazit hotová jídla?

V mrazáku můžete uchovávat mimo jiné také hotové palačinky, omáčku na špagety nebo koláče. Dokonce i hotová jídla můžete zamrazit v mrazicích sáčcích, nezaberou vám v mrazáku tolik místa.

Zdroj: Express

KAM DÁL: Jak se zbavit plísně okamžitě a bez bělidla.