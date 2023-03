Seriál ZOO: Pět důvodů, proč by byl Filip pro Viky lepší než Petr

Láska Petra a Viky si prošla mnohými zkouškami. Nejdřív mu mladá žena lhala, že má sestru, potom nepřiznala, že čeká jeho dítě, a když už to konečně vypadalo nadějně, následovala ho do zahraničí, kde ji žádné štěstí nečekalo. Když se ale vrátila do Čech bez otce svého dítěte, najednou se začíná sbližovat s Filipem, který bydlí ve stejném bytě. Proč by byl lepší než soudce Kříž?

Filip je oproti Petrovi pohodář. Všimne si toho Viky?

Filip má pořád dobrou náladu. Nevíme sice, jak to mladý muž dělá, každopádně je s ním o něco větší legrace než s Petrem. Ten je pořád vážný, řeší jen svoje soudcovské starosti, svět je pro něj takřka nebezpečné místo plné nástrah a nedokáže se ani na chvíli uvolnit. Petr působí, že by potřeboval každou chvíli obejmout. Je nejistý, neumí se rozhodnout, ale poradit si nenechá, kdežto Filip hýří přirozeným sebevědomím, na které je vlastně příjemné se koukat. Filip má na rodinu dost času. Nehoní se za kariérou, odpoledne má čas na nějaký ten výlet nebo zmrzlinu v cukrárně, kdežto Petr nechal v zahraničí Viky takřka celý čas samotnou, což vedlo k jejich odcizení. Nabídka práce byla pro něj životní příležitostí, zatím to však vypadá, že ji vyměnil za rodinu. A také asistentku. Filip kouká na Viky jako na obrázek, kdežto Petr ji má stále tak trochu za lhářku. Nemůže jí odpustit, že ho balamutila a předstírala, že není Viky, ale její dvojče, které ovšem nikdy neměla. Petr tak až za delší dobu zjistil, že měl sex právě s Viky – a ne s údajným dvojčetem. To fotograf Filip v ní naopak vidí mladou, krásnou ženu, která se mu pochopitelně velmi líbí. Románku s Filipem nahrává i to, že se dvojice teď bude potkávat ve stejném bytě. Petr je naopak v zahraničí a nemůže být Viky nablízku tak, jak by teď bylo potřeba, aby jí mohl vysvětlit aféru s asistentkou. A nepřispívá k tomu ani to, že Viky je tvrdohlavá a druhé šance dává jen nerada. Příjemnější pro ni je všechny odstřihnout a raději žít jinde.

Jak tohle celé dopadne? Zachrání Petr vztah s Viky, nebo mu matka jeho dítěte uteče s Filipem? A co Sid, ke které Filip choval upřímné city? Bude Viky jen náhrada za jinou ženu, se kterou mu to nevyšlo? Na to, zda se Viky odváží udělat krok, který může ohrozit vztah s otcem jejího dítěte, si budeme muset ještě počkat. Diváci jsou však už teď překvapení, že tvůrci nenechají hlavní dvojici ani jeden moment čistého štěstí. Zkrátka se tam pořád musí něco dít...

Na další díl se diváci mohou těšit již dnes na televizi Prima.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

