Komplikace v seriálu ZOO: Těhotenství Michaely Pecháčkové zasáhne do děje

Sid je holka do nepohody. Bez váhání se odřízne od bohaté rodiny a zavrhne sklářské impérium, aby pomáhala zvířatům a vybudovala si vlastní kariéru. Na své cestě potká Adama, odborníka na plazy, který má ale hluboko do kapsy, dokonce mu nedávno vypnuli elektřinu. A to není všechno. Mladá žena by teď měla zjistit, že je těhotná. Prozradí jí ranní nevolnosti a nesnášenlivost parfému, který přinese do práce Eliška Krásná. A do toho jí dojde, že má vlastně zpoždění.

S kým čeká Sid dítě?

O možném těhotenství Sid s Haďákem se spekulovalo už nějakou chvíli. Ačkoliv to některým fanouškům přišlo jako nevhodné rozuzlení lásky mladého páru, další by právě takový vývoj vztahu uvítali. Teď má Sid zjistit, že nedostala menstruaci, po ránu se jí zvedá žaludek a nesnese vůni parfému – a palčivá otázka je na světě.

Na sítích se však diváci dohadují, jestli dítě je opravdu Haďáka. Co aféra s Filipem Jandou, fotografem, kterého si mladá žena neváhala nastěhovat domů? A opravdu spolu nespali, jak to v seriálu vypadalo? Je fakt, že tím by tvůrci už diváky naprosto dostali. Ti se totiž už dříve rozčilovali, že v seriálu nezůstane žádný pár ani na chvíli šťastný.

Haďáka zřejmě čeká vážný rozhovor

Pravděpodobnější ale je, že zadumaného Haďáka, který byl na začátku k Sid dost neuctivý, skutečně osvítí a s mladou ženou založí rodinu. To ho pochopitelně změní, a ona tak získá muže svého života.

Přesto si někteří myslí, že to možná všechno nebude tak jednoznačné. Zjistí Sid nakonec, že šlo jen o zpoždění ze stresu? Nebo ji opravdu bude čekat vážný rozhovor, aby Haďákovi sdělila, že plazi nadále nebudou středobodem jeho vesmíru? A jak se k tomu mladý muž postaví, když z jeho života, který rád žije podle sebe, bude najednou kupa povinností? Vyřeší to těhotenský test, který Sid zřejmě nemine.

Albert spojí síly s Brázdou

Těžké časy čekají také Alberta. Ten si prostudoval Brázdovy plány a chce se trochu přiživit na výběrovém řízení na městskou zeleň. Chybí mu ale potřebné peníze a matka ho od rodinných financí odstřihne. Chce, aby její syn poznal cenu peněz. Nakonec spojí síly s Brázdou. Zřejmě oba zjistí, že platí staré známé – přítele si drž blízko, nepřítele ještě blíž.

Ani Karel nemá úsměv od ucha k uchu. Marie mu sice pomohla se Stázkou, a tak má znovu důvod k radosti, samotné manželství je ale pořád na bodu mrazu.

Jak to bude s hrdiny dál, to se dozvíme už ve 20:20 dnes večer na Primě.

Zdroj: seriál ZOO

