Těhotnou Dominiku zesměšňují fanoušci: Jsi těhotná, přestaň se vystavovat a sundej podvazky!

Influencerka Dominika Myslivcová si zakládá na svém perfektním vzhledu. Ostatně, právě to, jak vypadá, jí umožnilo vybudovat si život v luxusu, kterým se rozhodně netají. Nedávno oznámila, že s partnerem, podnikatelem Zdeňkem, čekají miminko. Jenže podle sledujících to znamená, že by měla přestat ukazovat své vnady. To hvězdu sociálních sítí zvedlo ze židle.