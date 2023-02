Berenika Kohoutová v Jedné rodině: Aby měla čas stát se slavnou, najala si pro dítě chůvu

Čas od času někdo na sociálních sítích otevře téma influencerek, které sdílejí své malé ratolesti, a díky tomu se jim daří navázat lukrativní spolupráci. Podobnou cestou se teď vydala seriálová Norika, matka Mikeše a manželka Filipa. Vypadá to, že se s dědou Bobem doma na rodičovské tak trochu nudí, a proto si vymyslela svůj vlastní kanál na sociálních sítích, kde streamuje s holkami o kosmetice nebo mateřských povinnostech.

Filip Norice schová telefon, ta se málem zhroutí

Vyráží běhat s kočárkem, který jí málem ujede, ale to nevadí! Úspěšně ho přeci chytla, ukázala, co má na sobě, řekla, odkud má legíny, takže se jde sportovat! Protože běhání dělá hezké zadečky! Tak nějak to holkám popisuje.

Filipovi, který není zrovna mistr sociálních sítí, to připadá trochu uhozené. Rozhodne se Norice sebrat na den telefon a současně změní heslo na Wi-Fi. Má za to, že tím to vyřešil. Jaké je ale jeho překvapení, když po příchodu z práce najde svou ženu, která nemůže najít svůj mobilní telefon, zhroucenou na stole. Aby nemusel přiznat barvu, rozhodne se tvrdit, že si ho zapomněla v ledničce. A to, že není vůbec studený, přeci nevadí.

Najme si rodina chůvu?

Večer ale s Bobem, svým otcem, kterému nesmí říkat táto, probírá, zda by přece jen nebylo jednodušší Norice ulehčit a najmout chůvu, která bude navíc i žehlit. Plán je to pěkný, jen u některých diváků může vzbudit rozporuplné emoce. Zaplatit si výpomoc, aby mohla matka budovat kariéru na sociálních sítích, zřejmě nebude úplně populární.

Na druhou stranu dnes již pomalu začíná být samozřejmostí, že některé mámy nechtějí být doma s dítětem a volí jinou cestu. Ať už si zařídí výpomoc zvenčí, nebo vše zvládají samy, touží se realizovat, dělat něco, co pro ně bude mít hlubší smysl. A je pravda, že Norika se toho opravdu nebojí! Což prokáže například ve chvíli, kdy jí Bob vstoupí do živého vysílání a ubezpečí ji, že sice nemají toaletní papír, on ale vezme zavděk i kuchyňskou utěrkou.

Zdroj: TV Nova

KAM DÁL: Zlatá labuť bez atmosféry a s moderní Dancingerovou: Kde jsou ta třicátá léta?