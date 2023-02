Zlatá labuť bez atmosféry a s moderní Dancingerovou: Kde jsou ta třicátá léta?

V Kukačkách si Dancingerová zahrála mámu, které v porodnici vyměnili syna. Ve druhé sérii jí tvůrci přidali ještě jednu dějovou linku – její vlastní máma od ní odešla, když byla ještě malá, a teď se vrací na scénu. Tereza Býčková v podání Marty Dancingerové zkoumá, proč.

Ve Zlaté labuti hraje Marta prodavačku Báru Veselou, která skrývá mnoho tajemství. Spolu s Janem Dolanským představují jakési podsvětí třicátých let. Zatím to ale vypadá, že ať Marta obleče jakýkoliv kostým, každou roli zahraje stejně. A třicátá léta jí divák věří jen těžko.

Kde je atmosféra třicátých let?

Píše se rok 1939 a příběh ve Zlaté labuti začíná. Je 14. března a Báře Veselé se lepí smůla na paty. Je na útěku před spravedlností a náhodou se jí podaří stát se prodavačkou v luxusním obchodě. Ten je palácem přepychu a novou dominantou hlavního města Prahy. Jenže okupační vojska už překračují státní hranici…

Pravdou je, že dramatická doba kolem poloviny března 1939 mohla udělat dobrou službu, do dílů seriálu se bohužel promítá jen nepatrně. Druhá světová válka je stále velmi žádaným tématem, tvůrci toho ale nevyužili. Není sice vyloučeno, že později divák pocítí ducha této těžké doby o něco více, zatím je to však jen... prázdné. Šušká se ale, že počet dílů, které bude seriál mít, závisí na divácké sledovanosti. Když má něco velkou reklamu, člověk očekává, že to bude bomba. Jenže není. Zatím.

Zlatá labuť se stala synonymem pro drahé ateliéry

Zápletky jsou zatím nudné, většina děje se odehrává v interiéru, protože je jasné, že nákladné ateliéry ve Kbelích je třeba naplno využít. Herci však mluví zvláštním jazykem, který se od tehdejší doby liší asi jako léto od zimy, navíc epizody postrádají nějaký ten zvrat... A to je škoda. Za Zlatou labutí totiž stojí stejný tým lidí, který natočil například První republiku, O mě se neboj nebo Vyprávěj. A to jsou všechno projekty, které si vydobyly pevné místo v diváckých srdcích.

Jedno je nutné přiznat jasně a zřetelně – Marta Dancingerová je nesmírně talentovaná herečka, která získává v posledních letech významné role. Někteří diváci si ji mohou ještě pamatovat z Ordinace jako boxerku Eriku, která trpěla poporodní depresí. Sama herečka dokonce přiznala, že si v lehčí formě zakusila, jaké to je, nebýt po porodu v pohodě.

Přesto máte nyní v jejím podání tak trochu pocit, že se dříve či později popere nebo bude šéfovat celé Zlaté labuti. Působí velmi moderně, možná až feministicky. To by nebyl problém, kdyby nehrála postavu Báry, která žije ve třicátých letech. Ať už se díváte na Kukačky, nebo Zlatou labuť, Marta působí pořád stejně. Jako by měla jen jednu hereckou polohu, kterou promítá do všech obrazů. Kdyby neměla typické fialové šaty, mohla by v tu ránu připravit „kukačkovému“ Jakubovi něco k večeři – samozřejmě ty správné špagety podle čísla. Ale pořád je ještě možné, že nám všem vytře zrak...

Zdroj: TV NOVA, ahaonline.cz

