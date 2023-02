Pamatujete se na úplně první díl Výměny manželek? Dneska už by takové móresy neprošly

Ve Výměně manželek se dvě rodiny po dobu deseti dní podrobí dohledu kamer. U každé z nich je přítomen režisér–kameraman, technik a asistent produkce. Během prvního, pátého (kdy je změna režimu) a desátého dne (kdy Výměna končí) jsou kameramani dva. Natáčení začíná každý den ve chvíli, kdy rodiny vstávají, a končí, když ulehají ke spánku. V noci štáb přítomný není.

Výměna manželek je na obrazovkách už 18 let

Letos v lednu spustila televize Nova už šestnáctou sérii. Jedná se tak o jednu z nejúspěšnějších reality show v Čechách. První díl byl odvysílán v září 2005. Moderátor tehdy celý koncept pečlivě vysvětloval, dnes už neexistuje téměř žádný pravidelný divák, který by nevěděl, jak to vlastně funguje. Na začátku měla být odměna 50 tisíc korun, později se zdvojnásobila. Dříve se o tom, že rodiny dostávají za svou účast zaplaceno, tak trochu mlžilo. V novějších sériích se rodiny už někdy ani nezdráhají říct, že jejich motivací je právě finanční zisk. V nedávné Výměně, kde se představila IT rodina z Předboje, třeba manželka toužila výhru použít na kosmetické úpravy zevnějšku.

V prvním díle první série se představily před téměř 18 lety Eva Němcová a Alena Kubíčková. Tehdy ještě televize zveřejňovala celá jména účastnic, dnes už to nedělá. Pravdou je, že se to často stejně provalí na sociálních sítích. Drsná debata o účastnících je už takřka pravidlem. Výměna probíhala mezi Prahou a Žeravicemi.

Rodiny si mohly telefonovat

Vyměněná manželka Alena hned pár hodin po příjezdu volala svému synovi, aby se mu pochlubila, jaké to v nové rodině je. Ptala se také, jak to u nich doma probíhá. To už je téměř nemyslitelné. Telefony jsou během Výměny přísně zakázány. Někdy se stane, že produkce účastníkům telefon k hovoru zapůjčí, obvykle ve chvíli, kdy se děje něco vážného, případně někomu dojdou peníze. Také už se mnohem méně ukazují zlozvyky, které společnost během let pomalu přestává tolerovat, například kouření.

Eva zase našla ve své nové rodině matraci na zemi k přespání. Neřekla ani slovo a měla stále úsměv na tváři. Dnes něco takového v rodině vidět, zřejmě by se opět spustila velká diskuze, zda je to vůbec důstojné. Láďa si s Evou hned potykal a vlepil jí pusu na pusu. Všichni se smáli. Na konci prvního dílu se sice dámy pohádaly, zda je vhodné do Výměny jít s malými dětmi, když je ženě pak smutno, proti tomu, co ale známe ze současnosti, je to ještě slabý odvar.

Možná se dříve či později dočkáme ve Výměně nějaké rodiny, kde jeden z účastníků už dříve v dílech byl jako dítě. A to by teprve byla podívaná. Zajímavé také je, že vizuální stránka pořadu se za celé roky nezměnila. Rovněž znělka zůstává zachována.

Zdroj: TV Nova, Wikipedia

