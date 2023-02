Vláda vám lže: Pozdější odchod do důchodu se bude týkat i dnešních padesátníků, říká ekonom

„Jsou jenom tři způsoby, jak vyřešit důchody. Bohužel všechny jsou nepopulární. Za prvé pozdější odchod do důchodu, za druhé vyšší odvody do systému, za třetí nižší průměrné důchody,“ říká makroekonom Vladimír Pikora v rozhovoru pro Čtidoma.cz.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky v minulých dnech avizovalo zvýšení odchodu do důchodu na 68 let. Podle iDnes, který jako první s informací přišel, mluvil i o dalších nutných krocích k udržení sociálního systému. Jak to tedy vláda bude řešit?

Nakonec to nejspíš podle Pikory skončí kombinací všeho. „Jenže to je tak nepopulární, že to nakonec povede k tomu, že vláda, která to schválí, už nebude zvolena. Politici to vědí.“

Co s tím udělají?

Čekám snahy různě to maskovat, aby to nebylo tak do očí bijící. Proto budou říkat, že vyšší odchod do důchodu se týká jen dnes mladých lidí. Zkrátka je potřeba držet padesátníky v klidu, aby nevolili protestně.

Vladimír Pikora

- hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group

- připravuje zde ekonomické analýzy a pracuje na prvním komplexním srovnávači dluhopisů na českém trhu

- přednáší na VŠE v Praze

- předchozích 15 let působil jako hlavní ekonom, jednatel a spolumajitel v nezávislé analytické a konzultační společnosti Next Finance

Není to ale tak dávno, kdy politici říkali, že strop odchodu do důchodu bude v 65 letech...

Je to tak. Posun na 68 let by měl být pro všechny voliče připomínkou, že nesmí věřit politikům. Jak jste říkal, socialisté ještě nedávno vykřikovali, že odchod do důchodu zastropovali na 65 letech. Podobné to je i s reformami. Každý by měl především věřit sobě a sám přemýšlet o důchodu. Nedoporučuji spoléhat na politiky a stát.

V čem je tedy problém?

V tom, že nás stát skrze dotace a příspěvky tlačí do nějaké formy spoření. Já myslím, že potřebujeme širší spektrum možností spoření. Není fér, že vám zaměstnavatel přidá na investici do penzijního fondu, ale nepřidá vám na investici do nemovitosti, dluhopisu nebo zlata. Doufám, že tady přinese reforma změnu. Ono to celé volá po tom, aby byly nižší daně a lidé investovali bez státních podpor tam, kam považují za rozumné. Bohužel, řada lidí by neinvestovala nikam.

Proč?

Protože řada lidí nemá co investovat, tak neinvestují nebo investují směšně nízké částky. To je ale i dnes. Já bych byl pro větší odpovědnost jednotlivce a menší iniciativu politiků a státu. To se ale nelíbí levici, která chce nad vším dohlížet.

Je věk odchodu do důchodu jediná věc, co nás spasí? Nemělo by toto rozhodnutí jít ruku v ruce s hlubší reformou?

Já myslím, že důchodová reforma by měla být doprovázena daňovou reformou. Ale chytře. Rozmyslet co podpořit a proč. Jenže u nás si vlády dělají z DPH jojo, chvilku nahoru, chvilku dolů. Vůbec neuvažují strategicky, ale z roku na rok, proto tak často měníme DPH. Také by asi bylo vhodné podporovat porodnost. Když člověk slyší, že nejsou školky, tak asi nemůže být ani dost dětí. Jak je možné, že nejsou školky? Úředníci přece věděli, kolik dětí se narodilo. A šlo i odhadnout, kolik se jich kde narodí. S důchodovou reformou souvisí i imigrační politika. My vidíme příliv Slováků a Ukrajinců, ale to nestačí. Stále pozorujeme, že máme mnoho dlouhodobě neobsazených míst, protože nejsou lidi.

Mohou to vyřešit imigranti?

Myslím, že do budoucna musíme počítat s imigrací. Předpokládám, že pokud budou přicházet lidi z nám blízkého kulturního okruhu, ekonomice to pomůže. Klíčové je, aby imigranti pracovali. Ekonomika potřebuje více lidí.

Je chyba, že u nás neproběhla důchodová reforma už dříve?

Prvně se o ní začalo mluvit už v devadesátých letech. Hodně se o ní mluvilo před dvanácti lety. Tehdy se ukázalo, že bylo chybou tlačit důchodovou reformu silou bez souhlasu opozice. Proto jakmile se dostala ČSSD k moci, zrušila ji. Vůbec si nemyslím, že to bylo špatně. Tehdy navržená reforma nebyla dobrá.

Myslíte si, že teď půjdeme podobným směrem?

Ano. Vláda se domnívá, že když má 108 hlasů, tak prosadí vše. Ale je možné, že bude mít cestu usnadněnou a v budoucnu k žádnému torpédování důchodové reformy nedojde. Protože po poslední prezidentské volbě je opozice v troskách. Mám pocit, že už nemá drive, jako bylo pro opozici typické. Myslím, že někteří opoziční politici snad ani nechtějí vládnout a současný stav jim stačí. Proto je možné, že se u moci i do budoucna udrží současná vláda nebo jí podobná.

Co valorizace důchodů, je to velký problém?

Bezesporu. Předchozí vlády chtěly být spravedlivé a důchodcům dorovnávat růst mezd. Jenže tím vznikla jiná nespravedlnost. Zaměstnancům inflaci obvykle nikdo nedorovná, nebo ji dorovná jen částečně. Důchodci tak prošli vysokou inflací lépe než mnozí zaměstnanci. Volarizace jsou prostě moc štědré. Jsem zvědavý, který politik najde odvahu říct, že na ně nejsou peníze. Nahlas asi nikdo, protože by přišel o hodně voličů. Bude se proto vymýšlet složitý vzoreček, aby to z toho masy příliš nepochopily. Nicméně pohled na růst penzí ukazuje, že se musí něco změnit.

S jakým předstihem by měl člověk vědět, kdy půjde do penze?

Když si začíná na důchod spořit. To by teoreticky mělo být hned po nástupu na trh práce. Reálně to tak ale není. Myslím, že třicet let před důchodem by mělo stačit. První roky na trhu práce lidé stejně řeší bydlení a rodinu. Bohužel to je tak drahé, že to je pro řadu lidí také na desítky let.

Mohl by fungovat model „variabilního věku odchodu do důchodu“, který v podstatě představuje pohyblivou položku měnící se podle toho, jak se bude měnit kvalita života, délka dožití apod.?

Ano, mělo by se to ale vyvíjet hlavně podle toho, kolik si člověk naspořil. Optimální by bylo, aby člověk odcházel do důchodu ve chvíli, kdy si myslí, že už může. Rozhodně by systém neměl být nastaven jako dnes, kdy se ukazuje, že valorizace dost zásadně mohou ovlivnit, kdy odejít do důchodu.

O důchodové reformě se mluví desítky let. Proč je dnes opět na pořadu dne jako jedno z hlavních témat?

Průměrná doba dožití se prodlužuje. Dětí je málo. Na jednoho důchodce připadá stále méně lidí v aktivním věku.

