Po Výměně to mezi rodinami vře: Karolína mi vztáhla ruku na děti, nesprchovala se a vypila denně šest piv, říká Mirčin Tomáš

Čas od času se ve Výměně někdo stane terčem posměchu kvůli chybějícím zubům nebo přílišnému vychloubání. Tento týden však došlo překvapivě jen na ty finance. IT testerka Karolína totiž miluje digitální technologie a také nakupování. Ačkoliv hned na začátku natáčení rodina přizná, že žijí od výplaty k výplatě, jejich způsob hospodaření vzbuzuje spíš pocit, že právě vyhráli Eurojackpot. A náhradnímu manželovi se rozhodne dát najevo, kdo je na tom tady lépe.

Děti stále na tabletu, ale zuby si prý nečistí

Jarda, který své milé neřekne jinak než Kája, je ajťák, který momentálně hledá novou práci. Po celou dobu Výměny je tak doma a působí jako muž, co odkývá i to, že je tráva modrá. Karolína je na rodičovské dovolené a volné chvíle prý tráví ve fitku. Mají pronajatý dům v Předboji, kde nechybí velký skákací hrad s vodním dělem, vířivka, nové auto, moderní koš na tříděný odpad nebo chytré hodinky, které Jarda během Výměny koupí i šestiměsíčnímu miminku. Aby rodiče přece věděli, kde se dítě pohybuje! Jejich starší děti byly po celou dobu Výměny stále na tabletu, Jarda dokonce přiznal, že jim zuby čistí jen jednou denně. To vše bylo trnem oku nejednomu divákovi.

„Trošku jsme se sblížili po těch letech,“ řekl Jarda, když Výměna skončila. Mladému páru tedy odloučení zřejmě pomohlo. „Ta atmosféra s Mirkou tu byla pohodová. Jak jsem říkal, že mi přišlo, že uklízí víc než Kája, tak to tak není. Kája uklízí často a líp,“ odvolal svá slova z Výměny. „Dozvěděla jsem se, že s malým nebyla ani jednou venku, dceru nepouštěla ven,“ říká Karolína šokovaně. Děti u Mirky doma si prý neuměly hrát a vše je musela naučit.

Život od výplaty k výplatě

Mirka ale ve Výměně tvrdila, že ona je naopak zvyklá, že chodí jako rodina ven pravidelně. Podle Karolíny to není pravda. Když je vzala ven, děti ani nevěděly, jak se sklouznout na klouzačce. „U nás to ještě furt funguje tak, že když jsou doma, tak chtějí být na tabletech nebo na počítači,“ přiznala Karolína, že záliba dětí v moderních technologiích se zatím nezměnila. Vzhledem k povolání rodičů není nijak překvapivé, že je v tom podporují. Rodiče však ustoupili od drahé soukromé školky a děti dali blíže k domovu.

Ani čištění zubů se u nich nezlepšilo. Karolíně ale nevadí, že si děti čistí zuby jen jednou denně. Podle ní mají i tak zuby jako perličky, kdežto Mirčiny děti mají zuby zkažené. Sama Mirka neměla svůj chrup v dobrém stavu. „Tak hlavně, že mají moderní koš, ale aby naučili děti ranní hygieně, to ne,“ rozčiluje se na sociálních sítích divačka Zuzana. „To byl ňouma bez ducha a života. Peníze nemají, on nemaká, je línej, ale nakupují a utrácí, jako kdyby měli miliony,“ komentuje Výměnu Ludmila. „Já bych chtěl žít od výplaty k výplatě jako oni,“ směje se Adam.

Kája přišla a Jarda mění názor

„Ti jedni měli miliardu techniky, kterou je potřeba předvést před celým národem, s rádoby novodobou výchovou, údajně chodící maminkou do fitka a životem od výplaty k výplatě,“ shrnuje středeční díl Hana. „U druhé rodiny musím říct, že mi tentokrát ta maminka vůbec nevadila, prostě skromná ženská, která se protlouká životem, jak umí,“ uznala. A to je pro Výměnu vcelku nevídané, aby žena, která nemá zrovna dokonalé zuby, nebyla terčem posměchu. Konečně tak diváci přestali dávat důraz na vzhled a zaměřili se na chování. Mirka byla skromná, milá a neměla potřebu se oproti Karolíně chlubit tím, jak honosný život žije. Karolínino chování, které mělo zřejmě za cíl se ukázat před celým národem, ji stálo dobrou pověst. V Předboji je tak možná teď docela veselo.

Mirčin Tomáš nemůže přijít Karolíně na jméno doteď. „Ale zkušenost to byla dobrá,“ uznává Mirka po Výměně. „Ona ze mě chtěla udělat podpantofláka, snažila se mi to tu řídit,“ vzpomínal Tomáš. Vytočilo ho údajně především to, že mu Karolína vztáhla ruku na děti. A to navzdory tomu, že se předbojská rodina prezentovala svou respektující výchovou.

„Zajímalo by mě, na čem Jarda jede. A najednou má jiný názor na Mirku? Proč asi? Protože přišla domu Kája,“ shrnuje situaci po Výměně na sociálních sítích divačka Míša.

Zdroj: TV Nova, TN.cz

