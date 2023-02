Survivor stvořil nové povolání reality star. Je rájem odpadlíků ze show Praha – den & noc

Drsná reality show Survivor má své věrné fanoušky, ačkoliv se podle nich produkce ani letos nepoučila z chyb minulého ročníku a díly jsou zbytečně dlouhé. Hned v prvním díle vzbudila pozornost špatně nakreslená česká vlajka na lebce v logu, což tvůrci v dalších epizodách napravili a už ji raději neukazují vůbec. Co ale ty béčkové celebrity? „Čekal jsem hvězdy – a nic. Znám akorát Vaška Matějovského a trochu Bezděkovou,“ podivuje se divák Adam. A to není všechno. Podle tvůrců existuje nové povolání, kterému se říká „reality star“.

Výběr celebrit je letos zatím slabší

Survivor už v loňské sérii ukázal, že když se proti sobě postaví milované celebrity a „obyčejní smrtelníci“, může z toho být docela zábavná podívaná. Vidět své idoly v drsných podmínkách se divákům zalíbilo, a tak i letos byli do Dominikány povolány hvězdy československé scény. Výběr je ale trochu… nudný. Nutno však Survivoru připsat, že stvořil zcela nové povolání na české scéně pro všechny, kteří byli v reality show. Tak trochu to ale díky tomu vypadá, že vlastně nic jiného neumí.

U některých Hrdinů se totiž objevuje povolání „reality star“. Jde o ty, kteří svou popularitu už dříve získali v nějaké reality show, jako je například Petr Havránek, známý z první řady Love Island nebo jeho „reality kolega“ Martin Kulhánek, který Love Island ve stejném ročníku vyhrál a dal se dohromady s blondýnkou Laurou.

Nová profese na českém pracovním trhu: Reality star

„Co to je ta reality star? Dneska může být celebritou fakt každý, ty lidi si tam jdou akorát nahnat čísla,“ píše divačka Karolína. Samotný název povolání těchto rychlokvašek je poněkud úsměvný. Rozesmálo je to hlavně u Petra Havránka, který si říká Pítr. Ten sám sebe prezentuje jako „modela“, a nikoliv produkt reality show. Do povědomí širší veřejnosti se ale dostal právě tím, když našel na Kanárech lásku u své milované modelky Gábiny. „Kdyby tam tomu Petrovi raději napsali, že je model. Čím se jako živí? Chodí a dává rozhovory, že byl kdysi v Love Islandu, který ani nevyhrál? Vlastně i kdyby, tak už si ho stejně nikdo nepamatuje,“ píše na sociální sítě Věrka.

Teď nastoupila k Hrdinům, tedy celebritám, také blondýnka Pavlína, která se objevila v neúspěšné „hrané“ reality show Praha – den & noc. Její kolega Matěj je ale překvapivě v kmenu neznámých, ačkoliv si spolu ve zmíněném pořadu zahráli pár. Možná proto, že se prezentuje spíše jako interiérový designér a rozpočtář v koupelnovém studiu. Neměl ale problém odjet. „V práci to přijali dobře. Už v létě jsem točil jeden seriál, vzal jsem si na tři měsíce neplacené volno, a když jsem přišel za svým šéfem teď, že budu kvůli Survivoru opět potřebovat tříměsíční neplacené volno, tak s tím znovu souhlasil, že je to v pořádku a mohu na ostrov jet. Začínám to teď trochu víc vymetat. Uvidíme, co přijde příště,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro TV Nova Matěj.

Show Praha – den & noc u diváků pohořela

„Odpadlíci z Praha – den & noc, to jsme to dopracovali,“ píše na sociální sítě Jakub. Hraná reality show Praha – den & noc byla velkou nadějí loňského podzimu televize Nova a platformy Voyo. U diváků ale zcela pohořela a na ČSFD má dokonce jen 6 %. „Shrnul bych to asi tak, že je nějaký televizní dno, pak je pětimetrová vrstva hnoje, a pak teprve je Praha – den & noc,“ nešetřil tehdy kritikou divák Marek. Protagonisté show si po skončení šli vlastní cestou.

Vindy Krejčí se vydala na dráhu podcasterky a influencerky, Filip Křížek se stal otcem, po ostatních se slehla zem a Pavlína Sigmundová s Matějem Quittem skončili v Dominikáně. Jak se jim povede, se dozvíme v dalších dílech už ve středu a ve čtvrtek. Možná je pro ně právě Survivor druhou šancí, aby se předvedli o něco lépe.

