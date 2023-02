Seriál Jedna rodina stvořil nejotravnější postavu všech dob

Pokud bychom vyhlašovali nejotravnější seriálovou postavu všech dob, vyhrála by to určitě Klára. Matka samoživitelka, která dělá, co může, aby své dvě děti zabezpečila. Zuzana Vejvodová ji hraje bravurně.

Klára citově vydírá svého bývalého manžela

Zuzana Vejvodová se širší veřejnosti představila před lety v seriálu Ulice, kde si zahrála Libušku. Je to krásná žena, která si vždy získala u diváků oblibu. Neméně profesionálně hraje i Kláru, která má ale trochu jiný příběh. Do její situace se Vejvodová dokáže skvěle vžít. I ona sama si prošla rozchodem s otcem svého dítěte, hvězdou seriálu ZOO Petrem Nečasem.

Klára má ale ještě něco navíc. A to vřelý cit ke svému bývalému manželovi, kterého obviňuje z toho, že odešel a rozbil rodinu. Nezdráhá se ho citově vydírat, touží ho dostat do postele a využije každou možnou chvíli, aby s ním strávila nějaký ten čas o samotě. Petra, současná manželka Karla, bývalého Klářina muže, má svatou trpělivost. Chová se k ní vstřícně, začleňuje ji do rodiny a snáší veškeré výlevy, které Klára předvádí.

Diváci oceňují, že postava Kláry je ze života

„Já, když na to koukám, mně je občas trapně za ni,“ říká divačka Aneta, čímž jen potvrzuje, jak skvěle se Vejvodové v roli daří ukázat pravé zoufalství ženy, kterou manžel opustil. Je upjatá, svého bývalého muže nutí, aby si kleknul, když se omlouvá, a sama nemůže nikoho nového najít. Každý měsíc počítá peníze, nevychází a shání brigády, kde se dá. Norika s Petrou jí přitom ukazují, že se celá tato situace dá zvládnout mnohem lépe.

„Hraje to úžasně,“ rozplývá se nad výkonem herečky fanynka Bára. „Sama bych to nezahrála líp, myslím, že se v ní spousta maminek pozná,“ oceňuje seriálovou postavu Simona. „Já bych se jí bála taky. Ty její výslechy a výčitky, to je zkrátka těžká zbraň,“ říká divačka Nela s dodatkem, že je jí mnohdy u televize až nepříjemně. „To je přesně moje bejvalka, taková semetrika,“ říká Robert.

Zuzana Vejvodová ve své nové roli zkrátka exceluje. A aby ne! Její geny přímo předurčují, aby byla výraznou umělkyní. Je dcerou jazzmana, skladatele a kapelníka Josefa Vejvody – a je i vnučkou skladatele Jaromíra Vejvody.

Jedna rodina plná hvězd

V dalších rolích se v seriálu objevuje Filip Blažek v postavě svého jmenovce Filipa, bývalého manžela Petry a současného manžela Noriky, kterou ztělesnila Berenika Kohoutová, dále mladá a nadějná herečka Denisa Biskupová, která hraje pubertální Martinu, dceru Petry a Filipa, Sebastian Pöthe, který hraje bratra Martiny, Oliver Vyskočil jako Johan, syn Kláry a Karla, Lotti Töpfer jako Eliška, dcera Kláry a Karla, a také Pavel Zedníček jako alkoholik Bob, který nezkazí žádnou legraci a je dědečkem tak nějak všem.

Zdroj: TV Nova, wikipedia.org

